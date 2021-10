Bratislavské cintoríny v správe Marianum - Pohrebníctva mesta Bratislavy budú od 25. októbra do 8. novembra otvorené dlhšie, a to denne od 7.00 do 20.00 h.

Zároveň budú predĺžené otváracie hodiny vybavovacích kancelárií. V "dušičkovom" období tiež môžu návštevníci zaplatiť nájomné za hrobové miesto priamo na najväčších cintorínoch. TASR o tom informovala Katarína Šemberová z Marianum.

Vybavovacie kancelárie na cintorínoch budú otvorené 28. až 29. októbra v čase od 8.00 do 17.00 h a od 30. októbra do 1. novembra v čase od 8.00 do 18.00 h.

Na cintorínoch Slávičie údolie, Martinskom, Vrakuňa bude možné uhradiť nájomné za hrobové miesta od 29. do 31. októbra v čase od 8.00 do 18.00 h a od 2. do 3. novembra v čase od 8.00 do 16.00 h. Na cintoríne Podunajské Biskupice sa bude dať zaplatiť 30. októbra od 8.00 do 13.00 h a 31. októbra v čase od 13.00 do 18.00 h. Na cintoríne Rusovce to bude možné 2. novembra v čase od 13.00 do 18.00 h.

"Návštevníci cintorínov budú mať v krematóriu, na cintorínoch v Slávičom údolí a vo Vrakuni možnosť zadarmo využiť elektromobil, ktorý ich odvezie k požadovanému hrobovému miestu," doplnila Šemberová.

V sviatočnom čase (27.10. - 2.11.) zakázalo Marianum vykonávanie kamenárskych prác na cintorínoch. Opatrenia súvisiace s novým koronavírusom budú zabezpečené v súlade s aktuálnym COVID automatom.