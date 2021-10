Bratislavská Petržalka sa snaží reagovať na nespokojnosť občanov: Kontroverzné hlasovanie o garážovom dome

Majú tri možnosti, ani jedna nie je ideálna! Kauza rozporuplného garážového domu na Vavilovovej ulici v Petržalke, na ktorú upozornil Nový Čas ešte v auguste, má svoje pokračovanie.

Po tom, čo občania spísali petíciu proti výstavbe garáží len pár metrov od ich okien, dáva Petržalka rezidentom okolitých bytoviek možnosť rozhodnúť, kde by mal garážový dom stáť. Podľa Jána Kútika (65), ktorý proti výstavbe garážového domu od začiatku bojuje, je to zo strany mesta iba krycí manéver a v skutočnosti tu ide iba o zámer súkromného investora.

Pôvodný zámer investora, firmy V-arms, bolo postaviť štvorposchodový garážový dom priamo medzi panelákmi na uliciach Vavilovova a Jungmannova. Obyvatelia týchto bytoviek sa však proti zámeru investora vzbúrili, pri čom spísali aj petíciu. Prekážalo im najmä to, že v komerčnom garážovom dome by si museli za miesta platiť stovky eur, keďže by sa tým znížil počet verejných parkovacích miest zo 67 na 22. Problémom bolo taktiež to, že by garážový dom stál priamo pred oknami jednej z bytoviek. Petržalka sa po výhradách občanov snaží problém uhasiť. Obyvatelia priľahlých ulíc dostali možnosť na internete hlasovať o tom, kde by budúci garážový dom mal stáť. Na výber majú zo štyroch možností, pri každej sú uvedené jej výhody a nevýhody.

Podľa dlhoročného rezidenta Vavilovovej ulice, pána Kútika, ktorý bol iniciátorom petície za zrušenie výstavby garážového domu, chce mestská časť iba vzbudiť zdanie, že ju názor občanov zaujíma. Problémy s garážovým domom totiž hlasovanie nevyrieši. „Ľuďom vylepili na bytovky plagáty s klamlivými informáciami. Reálne dôjde k zníženiu verejných parkovacích miest,“ hovorí pán Kútik. Ľudia si podľa neho na základe nepresných informácií na plagáte môžu myslieť, že ide o jeden z parkovacích domov pre rezidentov, ktoré sa chystá stavať mesto. V skutočnosti však ide o garážový dom, v ktorom si za miesto budú musieť platiť takú sumu, akú určí investor. Pripomína, že celá anketa má iba odporúčací charakter.