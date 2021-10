Dušičky sa blížia, stav na cintorínoch je alarmujúci: Čo prevažuje v množstve nerecyklovateľného odpadu?!

Jeseň je každoročne obdobím, keď si našich blízkych zosnulých pripomíname viac aj návštevami cintorínov. Zapaľujeme sviečky, zdobíme hroby, nosíme kvety. Tento spôsob spomínania však nie je priateľský k životnému prostrediu, ak si nedáme pozor na to, čo na cintorín prinášame.

Cintoríny sa každoročne stávajú miestami, kde sa kopia obrovské množstvá nerecyklovateľného odpadu. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica sa spolu s partnermi - mestským pohrebníctvom Marianum, spoločnosťou OLO a odborníkmi na odpadové hospodárstvo zo spoločnosti JRK rozhodli názorne poukázať na tento fakt.

“Na slovenských cintorínoch máme tendenciu hroby prezdobovať množstvom umelohmotných dekorácií, od vencov cez plastové kahance až po LED sviečky. Toto všetko vytvorí ťažko separovateľný odpad, a preto chceme ľudí inšpirovať k prírode bližším alternatívam,“ vraví odborníčka na prírodné pohrebníctvo z projektu Živice Záhrada spomienok Monika Suchánska. Zamestnanci mestskej organizácie Marianum vravia, že nerecyklovateľné odpady sú súčasťou cintorínov celoročne, no na jeseň je situácia priam alarmujúca. Poslanci schválili novelu zákona o odpadoch: Obciam pribudnú nové povinnosti

Živca, Marianum a JRK počas 2,5-hodinovej analýzy na Cintoríne Vrakuňa v Bratislave zistili, že v koši sa nachádzalo 86,80 percent odpadu, ktorý by sa dal vytriediť. Až 57,3 percenta z toho bol zelený kompostovateľný odpad.

„Viac ako 50 % tvoril bioodpad, ktorý tým, že končí v nádobe na zmesový odpad, sa dostáva do spaľovne alebo na skládku. Na skládke sa rozkladá bez prístupu vzduchu a výsledkom je produkcia skládkových plynov, najmä CO2 a metánu. Bioodpad si jednoznačne zaslúži samostatné nádoby alebo priamo na cintoríne postavené kompostéry. Pretože je ohromným potenciálnym zdrojom živín a aplikáciou na pôdu zlepšuje jej kvalitu. Nuž a pôda, to je významný nástroj na zachytávanie uhlíka. Prírodný nástroj. Len ju musíme ozdraviť. A na to môže poslúžiť aj kompost z bioodpadu z cintorínov,“ vysvetlila riaditeľka JRK Slovensko Martina Gaislová.