Bratislava chce odkúpiť historický nábytok z ikonickej lekárne: Z tej ceny vám padne sánka!

Vráti sa do Bratislavy Lekáreň u Salvátora v niekdajšej kráse? Magistrát po rokoch odkupuje pôvodný nábytok, ktorý sa kedysi v ikonickej lekárni nachádzal.

Cena mobiliáru (historického nábytku) je 990-tisíc eur, doterajším majiteľom je zberateľ Erik Kovács (53) z Nového Mesta nad Váhom. Ten historický skvost kúpil ešte v roku 2010, čím ho pravdepodobne zachránil pred odpredajom do zahraničia. Iniciátorom kúpy nábytku je samotný primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Pôvodná cena mobiliára však mala byť až trojnásobne vyššia!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Budova Lekárne u Salvátora v centre Bratislavy bola roky zatvorená, neprístupná verejnosti. Mesto ju získalo do svojho vlastníctva ešte v máji minulého roka, pričom zrealizovalo aj jej obnovu. Od tej doby mesto vyvíjalo iniciatívu, aby sa pôvodný nábytok, ktorý bol odtiaľ odvezený po zatvorení lekárne v roku 1995, vrátil späť do budovy. Vyzerá to tak, že sa to po dlhých mesiacoch mestu konečne podarí! Mestskí poslanci na nedávnom zasadnutí mestského zastupiteľstva podporili návrh primátora Matúša Valla na vyčlenenie peňazí pre kúpu historického nábytku.

Cena mobiliára by sa mala pohybovať okolo 990-tisíc eur. „Ďalšie podrobnosti budeme vedieť uviesť až po uskutočnení možnej dohody s majiteľom,“ uviedla hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.Nábytok zachránil súkromník Podľa materiálu pre poslancov, ktorý má Nový Čas k dispozícii, mala byť však cena pôvodne až trojnásobná! Začiatkom tohto roka sa pohybovala ponuka okolo dvojnásobku, znalecký posudok podľa materiálu odhaduje cenu na 1 400 000 až 1 600 000 eur.

Zmluva s pôvodným majiteľom by mala byť uzatvorená do 10. októbra. Nábytok mal doteraz vo vlastníctve zberateľ Erik Kovács, ktorý ho kúpil v roku 1996 a neskôr zreštauroval. Mobiliár bol súčasťou jeho súkromnej zbierky historických artefaktov v Novom Meste nad Váhom. Doterajší majiteľ je podľa vlastných slov rád, že sa stal pozitívnou súčasťou príbehu lekárne. Hoci bol nábytok dlho súčasťou múzea lekárnictva, ktoré v Novom Meste nad Váhom budoval, predaj mobiliára neľutuje.

„Cítili sme s rodinou veľmi silnú spoločenskú objednávku. Sme to práve my, čo lekáreň zachránili, zreštaurovali, a nakoniec vrátili do pôvodných priestorov. Toto je pre mňa najcennejšie,“ hovorí doterajší majiteľ lekárne. Ak by historický skvost v roku 2010 nekúpil, bol by pravdepodobne definitívne zničený alebo predaný do zahraničia.



Lekáreň u Salvátora

V roku 1904 ju dal postaviť lekárnik Rudolf Adler.



Mobiliár lekárne bol zhotovený okolo roku 1727.



Niektoré jeho časti pochádzajú už z roku 1658.



Od roku 1963 patrí budova medzi chránené pamiatky.



V máji 2020 získalo budovu mesto Bratislava do výlučného vlastníctva.

Čo chce mesto kúpiť?