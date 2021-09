Projekt Nový Istropolis, developer má v žalúdku starostu Kusého: Toto považujeme za neobvyklé a neprimerané

Požiadavky starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa Kusého pre projekt Nového Istropolisu na Trnavskom mýte, ktorého súčasťou má byť aj multifunkčné kultúrno-kongresové centrum, sú neprimerané a nereálne.

Konštatuje to developerská spoločnosť Immocap, ktorá už niekoľko týždňov rokuje s vedením mestskej časti a pokúša sa dospieť k dohode. Deklaruje však záujem pokračovať v rokovaniach.

"Všetko, čo v našom zámere dlhodobo deklarujeme, sme pripravení dodržať. Pán starosta trvá na závratných sankciách voči našej spoločnosti. Toto považujeme za neobvyklé, neprimerané a nezohľadňujúce realitu. Máme však záujem ďalej rokovať," povedal Martin Šramko, generálny riaditeľ Immocap.

Spoločnosť podľa neho zrealizovala v minulosti niekoľko úspešných a mestotvorných projektov, ubezpečuje zároveň, že k projektu Nový Istropolis pristupuje od začiatku rovnako maximálne zodpovedne. Podotkol, že v rámci rokovaní s mestskou časťou už súhlasila s mnohými podmienkami. "Nad rámec akýchkoľvek zvyklostí a nad rámec našich súčasných povinností sme sa zaviazali k mnohým zásadným prísľubom," zdôraznil Šramko. Pripomenul, že na projekte pracujú už štyri roky s urbanistami, architektmi i odborníkmi na kultúrno-spoločenské sály.

Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý koncom augusta zopakoval požiadavky, ktoré má na developera, pričom požaduje ich písomnú garanciu. Urobil tak v súvislosti so žiadosťou o vydanie búracieho povolenia pre súčasný Istropolis. Jednou z podmienok je vybudovanie kultúrno-spoločenského a kongresového centra v prvej fáze projektu, k čomu by sa mal developer zaviazať aj pod hrozbou sankcie. Žiada tiež zachovanie viacerých významných artefaktov či hodnotných stromov a zelene. Mestská časť spolu s hlavným mestom by mali mať zároveň možnosť vyjadriť sa k verejnému priestoru. Požiadavky nepovažuje za prehnané či neadekvátne.