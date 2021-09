Vodiči sa v stredu ráno zdržia v Bratislave na viacerých miestach.

Vodiči sa v stredu ráno zdržia v Bratislave na viacerých miestach. Až do 30 minút sa môžu zdržať na na Ulici Svornosti v smere do centra. Na Račianskej v smere do centra sa vodiči aktuálne zdržia 20 minút. Informuje o tom Stella centrum a Zelená vlna RTVS.

Na kruhovom objazde vo Vrakuni v smere do centra hlásia zdržanie 20 minút, z Mosta pri Bratislave až 40 minút. Zápchy sa tvoria aj na Gagarinovej ulici.