Bratislava si môže pri COVID semafore zatiaľ vydýchnuť: Primátor Vallo vie presne, čo to môže pokaziť

V Bratislave je prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 už zaočkovaných 75 percent ľudí vo vekovej kategórii 50 rokov a viac.

Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že ide o dôležité číslo, keďže sa od neho odvíja aj farba COVID semafora pre Bratislavu.

"Po potvrdení tohto čísla aj druhou dávkou vakcíny by nám to malo zaručiť o dva stupne lepšiu farbu semafora, akú by sme mali mať. Vďaka tomu sa život v Bratislave nezastaví a obmedzenia by nám mali stále zaručiť možnosť stretávať sa, organizovať podujatia, mať otvorené terasy, obchody aj služby," skonštatoval Vallo.

Pokaziť to podľa jeho slov môže len to, ak susedné okresy budú mať veľmi zlé čísla, alebo ak k zmene COVID semafora príde ešte skôr, ako 75 percent ľudí (vo veku 50 a viac) bude spĺňať podmienky plnej zaočkovanosti. "Dúfam však, že sa to nestane," poznamenal Vallo.

Primátor sa poďakoval Bratislavčanom, ktorí sa dali zaočkovať. Ako tvrdí, urobili pre seba, svojich blízkych i pre hlavné mesto najviac, čo v tejto situácii urobiť mohli. "Zachovali sme sa ako zodpovedná a súdržná komunita a verím, že nás to môže aj v čase pretrvávajúcej krízy posilniť," skonštatoval.