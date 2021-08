Petržalský poslanec Dragun adresuje Vallovi ostrú kritiku: Systém na parkovaciu politiku vybrali účelovo!

Tvrdé slová pre obstarávanie bratislavského parkovania!

Petržalskému poslancovi Miroslavovi Dragunovi sa nepozdáva zadanie menšej zákazky v súvislosti s novou parkovacou politikou hlavného mesta. Hovorí o účelovom rozdelení obstarávania väčšej zákazky na dve časti. Mesto sa proti obvineniam bráni a tvrdí, že postupovalo transparentne, pričom neexistuje pravidlo, podľa ktorého by nemohli prebiehať dve verejné obstarávania naraz.

Dragun kritizuje primátora Matúša Valla za to, že počas súťaže o veľkú zákazku na zabezpečenie služieb informačného systému (ParkSys) mal magistrát zároveň spustiť aj menší tender. „Obe súťaže sa tvárili ako samostatné. Rozdiel medzi ParkSys a BridgeParkSys je však iba v rozsahu prác a, samozrejme, v spôsobe obstarania. Sú to však dva navzájom sa prekrývajúce projekty s veľmi, ale veľmi podobnými zadaniami,“ stálo v blogu petržalského poslanca s tým, že firmy zapojené do súťaže mali svoje ponuky posielať do 1. marca 2021.

Víťaz mal byť podla Draguna známy už na druhý deň a stala sa ním IT firma PosAm, ktorá si za dodanie systému pre mesto vypýtala 23 800 eur s DPH. Mesto, na­opak, tvrdí, že riešenie, ktoré si zvolilo, bolo v súlade so zákonom z dôvodu, že plnenia väčšej a menšej zákazky sú odlišné a časovo sa neprekrývajú. „Veľký“ ParkSys začne fungovať minimálne rok po „malom“ ParkSys.