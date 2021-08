Obyvatelia Bratislavy sa sporia s mestom a developerom už niekoľko týždňov: Vezme nám parkovací dom 67 miest?!

Obyvatelia bytovky na Jungmannovej a Vavilovovej ulici v Petržalke sú zhrození!

Investor tam chce postaviť päťpodlažný súkromný garážový dom hneď vedľa bytovky a hrozí, že by prišli o rezidentské parkovanie. Aj preto už podpísali petíciu proti výstavbe, lenže mestská časť stavbu už odsúhlasila. Investor s mestom trvajú na tom, že multifunkčný garážový dom bol želaním samotných občanov v petícii z roku 2015. Šéf petičného výboru Ján (65) so susedom Vincentom (62) však tvrdia, že proces schvaľovania bol pochybný, no investor to rezolútne odmieta.

Ján býva na Vavilovovej ulici už 35 rokov. So susedmi sa o zámere vybudovať súkromný garážový dom pred bytovkou, kde je momentálne rezidentské parkovisko, dozvedeli koncom roka 2020. Vtedy podali aj námietky. Stavba by totiž, podľa nich, zablokovala prístup do vnútrobloku, kde sa nachádzajú aj objekty mesta - stredisko sociálnych služieb, škola či materská škola.

No oveľa horšie by pre obyvateľov bolo, že by pri parkovaní v garážovom dome museli súkromníkovi platiť vysokú cenu, keďže by nebol súčasťou parkovacej politiky mesta a jeho stavbou by zmizlo 67 vyhradených miest pre autá, ktoré tam sú dnes.

Neboli však úspešní a vo februári 2021 na bratislavskom mestskom zastupiteľstve bolo schválené uznesenie s názvom: „Súhlas s búraním betónovej plochy a súhlas s nadobudnutím 22 parkovacích miest v budúcom garážovom dome.“ Ján vysvetľuje podozrivé schvaľovanie takto: „Materiál pre poslancov pre istotu neuvádzal, že betónová plocha je verejné parkovisko so 67 parkovacími miestami, ktoré sa zruší.“

Investor problém nevidí

Už v roku 2015 žiadali niektorí obyvatelia v inej petícii o nové parkovacie miesta v tejto lokalite. Na jej základe investor, firma V-arms, začala konať. „Z textu petície však nevyplývalo, že občania žiadajú zmeniť verejné parkovanie na súkromné so znížením verejných parkovacích miest. Bola len apelom na vytváranie nových parkovacích možností. V tom čase sme navyše petíciu ani nevideli,“ nahnevane dodal Ján, podľa ktorého bol text petície účelovo vysvetlený úradom a zamlčaním podstatných informácií boli podpisujúci uvedení do omylu.

Navyše bolo podľa neho v celej petícii podpísaných len 63 občanov Vavilovovej a 42 občanov Jungmannovej ulice, čo je málo vzhľadom na to, že v oboch bytovkách býva vyše tisíc ľudí. Investor a konateľ firmy V-arms Ladislav Vanko (32) výhradám občanov nerozumie. Petícia z roku 2015 sa podľa neho konala transparentným spôsobom, keďže sa na nej sám ako rezident Vavilovovej ulice zúčastnil. Vysvetľuje, že v čase výstavby garážového domu vzniknú dočasné parkovacie miesta na neďalekej Jungmannovej ulici.

Vanko zároveň priznáva, že sa parkovací dom nachádza tesne medzi bytovkami práve preto, aby mali ľudia dôvod kúpiť si v ňom parkovacie miesto. „Z vlastných skúseností totiž vieme, že ak sa garážový dom postaví v okrajovej časti sídliska, ľudia majú tendenciu robiť si z neho úložisko svojich nepotrebných vecí z domácnosti, pretože na každodenné parkovanie auta ho majú priďaleko,“ odhalil.

Garážový dom zároveň podľa neho stiahne autá stojace na okolitých chodníkoch, vďaka čomu sa doprave uľaví. Hoci bude garážový dom iba 6 metrov od jednej z bytoviek, podľa investora to neprekáža, keďže nebude priamo pred oknami.

Rozhodne až súd?

„V rámci parkovacieho domu majú byť vyčlenené parkovacie miesta aj v prospech hlavného mesta,“ vysvetlila hovorkyňa primátora Katarína Rajčanová s tým, že ich presný počet je ešte predmetom rokovaní. Projekt je podľa nej realizovaný na základe požiadaviek občanov, pričom prešiel riadnym schvaľovacím procesom. Súhlasné stanovisko mesta je preto záväzné. Hovorkyňa mestskej časti Petržalka Mária Halašková prisľúbila, že k veci vydajú stanovisko až po stretnutí občanov so starostom. Pán Vincent však pripomína, že podobné stretnutie sa už udialo, no k ničomu zásadnému neviedlo.

Tým, ktorí budú mať jedno z okien rovno oproti garážovému domu, takéto vysvetlenia však nestačia. „Snažíme sa zatiaľ veci riešiť mimosúdnou cestou. Ak to nepôjde inak, podám trestné oznámenie,“ pohrozil Vincent.

Garážových domov je viac

Garážový dom na Jungmannovej nie je jediný, ktorý má v Petržalke pribudnúť. Mesto plánuje výstavbu viacerých podobných objektov, jeden z nich aj na neďalekej Wolkrovej ulici. Ten bude, na rozdiel od garáží na Jungmannovej, súčasťou parkovacej politiky. Nebude päť-, ale dvojpodlažný. Rezidentom tak bude stačiť zaplatiť za rok sumu, ktorú určí mestská časť. Mesto trvá na tom, že znižovanie počtu verejných parkovacích miest nehrozí.