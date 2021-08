Prekvapivý nápad primátora Valla: Ponúka nábytok z erotického salóna, záujemcom stačí spraviť jediné

Už žiadne ľahké devy! Kedysi temná súčasť dejín Bratislavy, erotický salón v Sade Janka Kráľa, sa má po novom stať príjemným priestorom pre rodiny s deťmi.

Na sociálnej sieti to avizuje primátor mesta Matúš Vallo. V objekte sa však stále nachádzajú „artefakty“ z dôb minulých. Staré zrkadlá, gauče či postele ponúka primátor občanom zadarmo, iba za odvoz!

Vallo vo videu na sociálnej sieti vysvetľuje, že mesto kúpilo objekt od súkromníka už dávnejšie. Okrem bývalého salóna budú rekonštruovať aj priľahlé lavičky, kamennú podlahu či schodisko. Vnútro nechvalne známeho miesta však zatiaľ nie je vypratané a Vallo už naznačil, ako by sa to dalo vyriešiť.

„Keby chcel niekto posteľ, dávame za odvoz. A tu vzadu sú zrkadlá za odvoz, kto by mal záujem,“ ukazuje Vallo vo videu na sociálnej sieti počas prechádzky salónom. Čo urobia so zvyškom? Hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová pre Nový Čas Vallove vyjadrenia korigovala. Vraj išlo z jeho strany len o neformálny nápad.

„Jednotlivcom, ktorí by prejavili záujem o nábytok z daného objektu, tento nábytok darujeme. V najbližších dňoch následne rozhodneme o naložení so zvyšným zariadením,“ ozrejmila Rajčanová. Vallo dodal, že z objektu by sa mal stať príjemný priestor pre páry či rodiny s deťmi, ktorý by mal fungovať v zime aj v lete. Keď mesto bývalý salón zrekonštruuje, chcelo by ho prenajať súkromníkovi. Zároveň vyzýva obyvateľov, aby prichádzali s ďalšími nápadmi na využitie tohto priestoru.