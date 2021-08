Zmeny pre cestujúcich v Bratislave: Dopravný podnik upozorňuje na výluku električiek

Dopravný podnik Bratislava (DPB) upozorňuje na budúcotýždňovú výluku električiek do Petržalky.

Dôvodom budú údržbové práce na električkovej trati na estakáde. Električky budú od pondelka 16. augusta do soboty 21. augusta premávať iba po centrum mesta, do Petržalky budú premávať náhradné autobusy. Zmenenú trasu bude mať aj autobusová linka 95. Dopravný podnik o tom informuje na sociálnej sieti.

Električková linka 3 bude premávať po skrátenej trase Rača – Centrum – Jesenského – Námestie Ľ. Štúra – Šafárikovo námestie – Centrum – Rača. Prestup na náhradné autobusy bude možný na Šafárikovom námestí. Dočasne tak linka neobslúži zastávky Sad J. Kráľa, Farského a Jungmannova.

Autobusová linka 95 bude, naopak, premávať po predĺženej trase, a to Vyšehradská – Farského – Most SNP – Šafárikovo námestie – Most Apollo – Farského – Vyšehradská. Na tejto trase zastaví aj na zastávkach Malá scéna a Panorama City. Dočasne nezastaví na Muchovom námestí.

"Pracujeme zároveň na riešení, aby už počas jesene mohli náhradné autobusy premávať aj priamo cez Starý most, teda po identickej trase, ako jazdia električky. V súčasnej situácii to ešte zatiaľ nie je možné," podotýka dopravca. Náhradná trasa bola zvolená aj vzhľadom na rozširovanie Landererovej ulice tak, aby vozidlá neuviazli v zápche.