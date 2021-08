Obľúbená mestská časť oslavuje 30 rokov: Jedinečné fotografie! Takto videli Ružinov pamätníci

Ružinov má významné jubileum! Hoci sa s výstavbou niektorých častí začalo už pred 60 rokmi, oficiálny štatút mestskej časti získal až v roku 1991. Vďaka unikátnym dobovým fotkám si môžu obyvatelia pripomenúť, ako sa zub času podpísal na niektorých známych miestach v tejto oblasti.

So zbieraním historických záberov začal pred desiatimi rokmi bývalý vicestarosta Ružinova a súčasný mestský poslanec Ján Buocik (44).

Podľa vlastných slov viedlo Buocika k zbieraniu snímok jednak nadšenie, ale tiež nedostatok fotografického materiálu z jednej z najmladších mestských častí Bratislavy. „Väčšina historických fotiek Bratislavy, ktoré nájdeme v knihách, pochádza zo Starého Mesta. Preto som sa pred desiatimi rokmi rozhodol, že oslovím ľudí z Ružinova s prosbou o staré fotografie,“ odhalil Buocik s tým, že ak by to vtedy neurobil, historická pamäť mnohých ľudí by zapadla prachom.

Okrem fotiek získal aj mnohé výpovede pamätníkov, ktorí v uliciach dnešného Ružinova prežívali každodenné strasti i slasti. „Keď bola postavená Bajkalská ulica, dva roky sa po nej vôbec nejazdilo. Za ňou nebolo vôbec nič. Na dnešnom kúpalisku Delfín bolo zas v minulosti rameno Dunaja. Preto je celé v jame,“ opísal zaujímavé detaily z histórie tejto pomerne mladej mestskej štvrte, kde sú v súčasnosti druhé najdrahšie byty v Bratislave hneď po Starom Meste.

Jedinečné zábery

Okrúhle výročie si mestská časť okrem iného pripomenie multižánrovým festivalom pod holým nebom s názvom Symfónia umenia. Uskutoční sa od 3. do 12. septembra. Starosta Ružinova Martin Chren však upozornil aj na ďalší historický míľnik. Pred 60 rokmi sa totiž začalo s výstavbou veľkých sídlisk ako Štrkovec, Trávniky, Ostredky či Pošeň. „Ako pripomienku týchto výročí sme bezplatne získali v uliciach Ružinova 12 plagátov, na ktorých zverejňujeme 12 unikátnych historických záberov Ružinova. A to vždy približne na tom mieste, kde pôvodná historická fotka vznikla,“ uzavrel Chren.

História Ružinova:

Nachádza sa na východe Bratislavy na ľavom brehu Dunaja.

Názov Ružinov sa objavil začiatkom 20. storočia a znamená Ružový ostrov.

Až do 19. storočia malo toto územie poľnohospodársky charakter, neskôr tu však vznikla rafi néria Apollo či továreň Cvernovka.

Štatút mestskej časti získal Ružinov v roku 1990, platiť začal 1. septembra 1991.