Patálie v posledný deň očkovania na NFŠ: Netreba sa obávať, tu vám dajú vakcínu aj bez registrácie

Ani po tom, ako Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dočasne uzatvoril veľkokapacitné očkovacie centrum na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave, sa nemusia obyvatelia obávať, že by sa nemali kde zaočkovať.

Očkovanie bez registrácie je možné v niekoľkých nemocniciach a poliklinikách. Samotný kraj očkuje na poliklinike Karlova Ves, kde je najbližšie naplánované očkovanie na sobotu (14. 8.), aj so zameraním na deti od 12 do 15 rokov.

Bratislavský kraj sa zároveň v súčasnosti pripravuje na výjazdy do obcí. "Kraj očkuje výjazdovo už od mája. Začali sme zariadeniami sociálnych služieb, potom sme očkovali nevládnych a ťažko mobilných pacientov v domácnostiach. Teraz sa pripravujeme na výjazdy do obcí," uviedol pre TASR Jozef Gabík z oddelenia komunikácie s médiami a verejnosťou Úradu BSK.

Veľkokapacitné očkovacie centrum zatvorilo dočasne svoje brány 7. augusta, kraj je však v prípade potreby a nárastu počtu záujemcov pripravený centrum opäť otvoriť. Zatiaľ posledný víkend hodnotí kraj v súvislosti s počtom očkovaných pozitívne. Zaočkovali viac ako 3400 ľudí, z čoho vyše 1540 prišlo bez pozvánky. Mierne sa čakalo predpoludním, popoludní už očkovanie išlo priebežne.

"Aby sme sa posledný deň nenudili, okolo desiatej došlo k krátkemu výpadku elektrickej energie, čo nás na chvíľu úplne zabrzdilo a trochu predĺžilo čakanie. Ľuďom sme to vysvetľovali, myslím, že to pochopili a zobrali to športovo," skonštatoval Gabík. Podľa neho sa opäť potvrdilo, že ak si ľudia môžu sami vybrať termín, sú ochotní čakať.

Informácie o tom, kde sa v rámci Bratislavského kraja, rovnako aj ostatných krajov očkuje v najbližšej dobe bez registrácie, zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke. V Bratislave je to Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Onkologický ústav sv. Alžbety, Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) Ružinov či UNB Staré Mesto. Prvou i druhou dávkou bez registrácie očkuje Poliklinika Mlynská dolina. Tento týždeň sa očkuje aj v Malackách, a to v stredu a štvrtok (11. a 12. 8.).