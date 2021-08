Doležal prehovoril: Kedy otvoria zjazd z Prístavného mosta na Bajkalskú?

Diaľničný zjazd z bratislavského Prístavného mosta smerom na Bajkalskú možno otvoria už túto sobotu (7. 8.).

Avizoval to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo štvrtkovom livestreame na sociálnej sieti. Závisí to podľa neho od polície, ak koncesionár nesplnil všetky jej pripomienky, zjazd sa otvorí až budúcu sobotu (14. 8.).

"Mám informáciu z nášho špeciálneho stavebného úradu, že sme dali súhlas s otvorením zjazdu z D1 z Prístavného mosta od Petržalky smerom na Bajkalskú. Teraz je to už v rukách polície, ak koncesionár splnil všetky pripomienky polície, tak by mohol byť tento zjazd na Bajkalskú otvorený už túto sobotu, ak nie, tak tú ďalšiu sobotu," uviedol Doležal. Tento zjazd bol dlhodobo uzavretý pre rekonštrukciu.

Na margo ostatných úsekov bratislavského obchvatu D4R7 minister povedal, že by reálne mohli byť odovzdané v septembri tohto roka. "Robíme všetko pre to, aby to bolo (kolaudácia, pozn. TASR) do konca augusta, aby sme stihli septembrovú sezónu, ten nápor na dopravu, ale reálne budú tieto úseky postupne odovzdávané v priebehu septembra," skonštatoval minister.