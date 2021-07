Bratislavčana rozzúrila suma, ktorú si vypýtal taxikár: Za to, čo nasledovalo mu hrozia až 3 roky za mrežami

Nespokojný 27-ročný Viktor V. napadol v utorok (27. 7.) ráno v bratislavskom Starom Meste taxikára. Nepáčila sa mu suma, ktorú si od neho taxikár vypýtal.

O prípade informovala na sociálnej sieti bratislavská polícia. Priblížila, že poškodený taxikár mal doviesť obvineného na Landererovu ulicu. Následne si mal od neho vypýtať úhradu za taxislužbu vo výške 17 eur, s ktorou obvinený nesúhlasil a uviedol, že mu zaplatí len sedem eur. Následne sa mal snažiť z vozidla utiecť. Taxikár mu v tom chcel zabrániť.

Bratislavčan, ktorý je už v súčasnosti obvinený pre trestný čin výtržníctva v jednočinnom súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci, mal pristúpiť k oknu vodiča z vonkajšej strany. Cez takto pootvorené okno ho mal viackrát päsťou udrieť do oblasti tváre a ramena. Napadnutý muž sa podľa polície snažil z auta vystúpiť, no obvinený mu to nedovolil, keďže mal kopnúť do vodičových dverí, ktoré sa opäť zatvorili. Potom mal z miesta utiecť. Taxikárovi spôsobil škodu vo výške 1000 eur.

Krátko na to ho polícia zadržala. Za takéto konanie mu v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.