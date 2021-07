Predĺženie trate v bratislavskej Petržalke za 74,5 milióna €: Kedy má byť trasa dokončená?

Predĺženie električkovej trate v Petržalke bude stáť desiatky miliónov eur! Súťaž o výstavbu úseku vyhrala skupina dodávateľov Združenie MS MHD Petržalka, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku v objeme 74,5 milióna eur bez DPH.

Mesto pôvodne počítalo s tým, že sa hodnota celej zákazky vyšplhá na viac ako 90,5 milióna eur. Združenie MS MHD Petržalka, napokon prišlo s ponukou, že to zvládne o približne 16 miliónov eur lacnejšie. Nová električková dráha s dĺžkou približne 4,2 kilometra nadviaže na prvú etapu Jesenského – Jungmannova. Trasa od Bosákovej ulice po Janíkov dvor by mala byť dokončená do konca roka 2023.

Do súťaže o stavbu druhej etapy električkovej trate v Petržalke sa celkovo zapojilo osem uchádzačov. Mesto pôvodne počítalo s tým, že sa hodnota celej zákazky vyšplhá na viac ako 90,5 milióna eur. Združenie MS MHD Petržalka, ktorého členom sú firmy Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones S. A., CEDIS a Hant BA, napokon prišlo s ponukou, že to zvládne o približne 16 miliónov eur lacnejšie.



Nová električková dráha v najobývanejšej mestskej časti hlavného mesta nadviaže na prvú etapu Jesenského – Jungmannova, v ktorej rámci prešiel kompletnou rekonštrukciou aj Starý most. Trasa stavby, ktorá by mala byť dokončená do konca roka 2023, je situovaná v koridore pôvodne plánovej stavby rýchlodráhy s dĺžkou približne 4,2 kilometra. Trať je lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou, pričom súčasťou zákazky je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami či úprava koryta Chorvátskeho ramena.