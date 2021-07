Bratislava po záplavách rieši problém s komármi: Dôležitá rada pre všetkých záhradkárov

Sudy s vodou, staré pneumatiky či nádobky s vodou pod kvetináčmi môžu byť liahniskom stoviek až tisícov komárov.

Záhradkárov na to upozorňuje bratislavský magistrát, ktorý v týchto dňoch zasahuje biologickou látkou BTI proti larvám komárov na viacerých miestach Bratislavy. Robí tak po tom, ako rieky Dunaj i Morava zaplavili po silných dažďoch v Rakúsku a Nemecku viaceré inundačné lokality v hlavnom meste.

„Vykonávame intenzívne plošné zásahy v rozsiahlych liahniskách komárov v záplavových územiach, ale aj mimo nich. Avšak komáre sa neliahnu len v záplavových územiach či periodických mlákach, ale často sa liahnu aj na záhradkách,“ upozornilo hlavné mesto.

Záhradkárom preto radí pravidelne vylievať všetku vodu zo sudov v záhrade. V najteplejších dňoch totiž komárom stačí na vyliahnutie len pár dní, preto odporúča použiť všetku vodu na polievanie minimálne raz týždenne. „Ak vám v sude ostane trochu vody, tá sa môže rýchlo zohriať a larvy sa o to rýchlejšie vyvinú na komáre,“ uviedla samospráva. Ak je to možné, radí zatvárať sudy. Komáre tak nebudú mať možnosť do nich naklásť vajíčka. „Jedna samička komára dokáže naklásť desiatky až stovky vajíčok v závislosti od druhu,“ spresnil magistrát.

Ako tvrdí, potenciálnymi liahniskami, z ktorých sa môžu vyliahnuť stovky komárov, sú aj vedrá, krhly, misky, plechovky, vaničky či pneumatiky. Je preto podľa mesta rovnako dôležité ukryť pred dažďom, respektíve vylievať aj menšie nádoby, do ktorých sa môže zbierať voda. „Po výdatných dažďoch môžu drobné liahniská, z ktorých sa liahnu tisíce komárov, vznikať aj v nepokosených trávnatých porastoch. Vo vysokej tráve a burine sa drží tropická vlhkosť a teplota, ktoré sú ideálne na rýchle liahnutie,“ upozornila samospráva. Radí preto trávu pokosiť, aby sa zamedzilo vzniku liahnísk. Množstvo komárov sa môže vyliahnuť aj zo záhradných jazierok. Zabrániť sa tomu dá napríklad zarybnením, keďže ryby sú prirodzenými predátormi lariev komárov.

Ak má obyvateľ Bratislavy podozrenie na liahnisko komárov vo svojom okolí, môže sa obrátiť na mesto prostredníctvom mailu lovcikomarov@bratislava.sk. Mesto situáciu preverí a následne zabezpečí zásah.