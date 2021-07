Niekoľkomiliónový projekt: V Karáčoniho paláci bude sídliť škola a škôlka pre deti štátnych zamestnancov

V zrekonštruovanej budove Karáčoniho paláca na Štefánikovej ulici v susedstve Prezidentského paláca v Bratislave by mala vzniknúť škola a škôlka pre deti štátnych zamestnancov.

Na niekoľkomiliónový projekt pod názvom Spojená škola Novej generácie chce Úrad vlády (ÚV) SR ako predkladateľ návrhu čerpať aj prostriedky z plánu obnovy.

Podľa spresnení v materiáli, predloženom do medzirezortného pripomienkového konania, majú v Karáčoniho paláci, historickej budove z konca 19. storočia, vzniknúť po nevyhnutnej rekonštrukcii štyri až osem tried prvého stupňa základnej školy a štyri až päť tried materskej školy, v oboch prípadoch by malo ísť o kapacitu mierne prekračujúcu 100 miest.

Školské zariadenia majú podľa predloženého materiálu slúžiť deťom rodičov, ktorí sú zamestnancami Úradu vlády SR, Prezidentského paláca, ministerstiev financií, dopravy i zahraničných vecí a tiež Národnej banky Slovenska a bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. "Benefit mladým štátnym zamestnancom bude stabilizujúcim faktorom na udržanie šikovných mladých ľudí vo verejnej správe,“ vysvetľuje význam projektu ÚV v predkladacej správe.