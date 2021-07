Stúpajúci Dunaj zaplavuje Bratislavu: Pod vodou je už časť nábrežia v centre, zopakujú sa povodne z 2013?

Stúpajúci Dunaj v Bratislave zaplavil okrem Slovanského nábrežia v Devíne, cyklochodníka pri rieke Morave aj chodník pri Vodárenskom múzeu pri Karloveskom ramene, tunajšie ohniská i časť bufetu.

Zaplavená je aj časť nábrežia pri Pribinovej ulici či niektoré zelené plochy pri Petržalskej hrádzi. Starostovia dotknutých bratislavských mestských častí ubezpečujú verejnosť, že situácia je pod kontrolou a zatiaľ nehrozí zvýšené nebezpečenstvo. Ľudí pohybujúcich sa okolo rozvodneného Dunaja či Moravy však vyzývajú na opatrnosť.

Na sociálnych sieťach i v skupinách bratislavských mestských častí pribúdajú fotografie z niektorých zaplavených inundačných území v hlavnom meste. Zástupcovia samospráv Devína, Devínskej Novej Vsi, Petržalky i Karlovej Vsi deklarujú, že hrozba povodne z roku 2013 je ďaleko, situácia je pod kontrolou a spoločne s hydrológmi očakávajú v najbližších hodinách kulmináciu hladiny Dunaja.

"Pozorne to sledujeme, sme však na takéto situácie pomerne zvyknutí. Očakávame, že Dunaj už bude čoskoro kulminovať a situácia sa začne upokojovať," povedala pre TASR starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová. Záplavy na Dunaji bývajú podľa jej slov v pravidelných cykloch. "Na tú poslednú povodeň sme už skoro zabudli. Musíme byť preto pripravení na to, že sa to môže kedykoľvek zopakovať," podotkla.

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) situáciu na Dunaji monitoruje a tvrdí, že nie je dôvod na paniku. Situáciu na vodnom toku označuje pre toto obdobie ako bežnú. V rámci ochrany hlavného mesta sa SVP riadi monitorovacou stanicou v nemeckom Passau, ktorá umožňuje prípravu aktivít na tri dni vopred. Pre krátkodobejšie aktivity SVP monitoruje dve stanice pri Viedni Korneuburg a Kienstock. Napriek tomu, že hladina rieky Dunaj sa bude prudko zvyšovať, tento stav nebude trvať dlho a už počas utorka sa hladina bude stabilizovať. Na porovnanie, v roku 2013, keď bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity, hladina Dunaja v Devíne dosiahla 974 a v Bratislave 1032 centimetrov. Vtedy bol prietok veľtoku v Bratislave na úrovni 10 645 kubických metrov za sekundu, uviedol podnik ešte v nedeľu (18. 7.) večer.

Pre okres Bratislava aktuálne platí výstraha prvého stupňa pred povodňou. Výška hladiny Dunaja v Bratislave krátko po 14.00 h dosahovala 722 centimetrov. V Devíne bola na úrovni 675 centimetrov. Kulmináciu očakávajú hydrológovia v pondelkových popoludňajších, respektíve večerných hodinách, v Devíne na úrovni 735 a v Bratislave vo výške 770 centimetrov. Zvýšená hladina Dunaja spätne vzdúva hladinu na Morave. V Devínskej Novej Vsi bola krátko po 14.00 h na úrovni 543 centimetrov.