Dunaj naďalej stúpa: Voda už zaplavila časť Slovanského nábrežia, veľavravné slová zástupcu starostky Devína

Voda pri sútoku Dunaja a Moravy zaplavila časť Slovanského nábrežia pod hradom Devín v Bratislave.

Zaplavený je aj pamätník Brána slobody i niektoré úseky cyklotrasy do bratislavskej Devínskej Novej Vsi. V bratislavskej Petržalke hlásia zaplavený podchod pri Ekonomickej univerzite. Dôvodom je stúpajúca hladina rieky Dunaj po výdatných dažďoch v Rakúsku a Nemecku.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Zástupca starostky Devína Igor Prieložný pre TASR priblížil, že voda zaliala nábrežie tak, že sa už nedá prejsť okolo hradu Devín. Pod vodou je podľa neho aj časť cyklotrasy pri Morave, ktorá spája bratislavské mestské časti Devín a Devínsku Novú Ves. "Je to však ešte stále v takom stave, ktorý je bežný pri zvýšených hladinách rieky. Hrozba je z môjho pohľadu ešte ďaleko," povedal.

V Devíne sú vždy v pozore po silných dažďoch na území Česka, ale zároveň i Rakúska a Nemecka. "Vtedy vieme, že sa blíži kvantum vody. Tým, že v Česku momentálne neprší a v Rakúsku i Nemecku to už prestalo, tak to už len stúpne a skulminuje," spresnil. V Devíne sú podľa Prieložného zvyknutí, že občas hladina riek takto stúpne. Priznáva však, že tam už dávno takáto vysoká voda nebola. "Chýbajú však ešte tri-štyri metre, aby to dosiahlo úroveň povodne z roku 2013," poznamenal. Situáciu, ako tvrdí, v mestskej časti monitoruje aj Slovenský vodohospodársky podnik.

Bratislavská Petržalka na sociálnej sieti informuje, že od rána dostáva od obyvateľov viacero upozornení na problémy spojené so stúpajúcou hladinou Dunaja. Mestská časť napríklad eviduje podzemnou vodou zaplavený podchod pri Ekonomickej univerzite. "V spolupráci so záchrannými zložkami situáciu v celej Petržalke monitorujeme. Zatiaľ môžeme konštatovať, že väčšie riziko nehrozí," uviedla petržalská samospráva.

Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír na sociálnej sieti priblížil, že aktuálna situácia na rieke Morava predstavuje mierne stúpanie hladiny. "Predpokladáme, že Morava dosiahne 2. stupeň povodňovej aktivity, avšak počas pondelka by mala kulminovať. Hydrometeorológovia predpokladajú vzostup hladiny ešte asi o 0,5 metra a následne by sa mala hladina stabilizovať a začať klesať," uviedol. Obyvateľov ubezpečil, že situácia je monitorovaná. "V Devíne sa už inštalujú preventívne protipovodňové zábrany. U nás je situácia relatívne pokojná. Na pravidelnej báze ju vyhodnocujeme s príslušnými orgánmi. V prípade potreby je naša mestská časť pripravená zasiahnuť a pomôcť," uviedol. Verejnosť zároveň vyzval, aby sa momentálne zbytočne nezdržiavala v blízkosti rozvodnených riek.

Výška hladiny Dunaja v Bratislave krátko predpoludním dosahovala 716 centimetrov. V Devíne bola na úrovni 673 centimetrov. Kulmináciu očakávajú hydrológovia v pondelkových popoludňajších, respektíve večerných hodinách, v Devíne na úrovni 735 a v Bratislave vo výške 770 centimetrov. Zvýšená hladina Dunaja spätne vzdúva hladinu na Morave. V Devínskej Novej Vsi bola krátko predpoludním na úrovni 537 centimetrov.