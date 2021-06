Hanuliaková v ZOO končí, zmení sa situácia ohľadom Dinoparku? Šéf atrakcie prezradil viac

Spor medzi Zoo Bratislava a českou spoločnosťou West Media, ktorá prevádzkuje Dinopark, sa vyostril po tom, ako zoo 1. marca vypovedala atrakcii zmluvu.

Kauza sa začína zamotávať ešte viac po informácii, že riaditeľka zoo Júlia Hanuliaková vo štvrtok z postu oficiálne odstúpila. Vystrieda ju jej doterajší námestník Tomáš Hulík. „Urobila tak preto, lebo pri vybavovaní súkromnej záležitosti sa dozvedela, že jej v dôsledku stále platného zákona o dvojitom občianstve zaniklo slovenské občianstvo. Počas pobytu v USA totiž získala občianstvo Spojených štátov amerických. Táto situácia jej formálne bráni vykonávať prácu riaditeľky našej zoologickej záhrady,” povedala hovorkyňa zoo Diana Burgerová. Šéf atrakcie Jiří Machálek v rozhovore pre Nový Čas hovorí, že po jej odstúpení by sa situácia mohla zmeniť.

Ako sa od marca, keď bola zmluva vypovedaná, posunuli vzťahy medzi vašou spoločnosťou a Zoo Bratislava?

Vzťahy sa nikam neposunuli, pretože my sme podali žalobu na súd. Pokiaľ uspejeme, a pevne veríme, že áno, tak súd povie, že odstúpenie od zmluvy bolo neplatné. Potom je na stole otázka, čo urobí odstúpenie riaditeľky Hanuliakovej s celým týmto stavom. Ak sa ukáže, že všetky veci, ktoré doteraz podpísala, sa stávajú neplatnými, tak súd musí povedať, či všetko bolo neplatné. Škoda nám však už vznikla. Stále čakáme, že nás osloví niekto z magistrátu a budeme veci riešiť spolu.

Návštevníci sú tu ako rukojemníci. Všetky Dinoparky nám inak fungujú výborne, ľudia sa vrhli na tieto atrakcie, pretože po covide boli doslova „vyhladovaní“. Všade máme o 50 až 100 % vyššiu návštevnosť, a tu v Bratislave poklesla vďaka tomu, že Dinopark sa zatvoril. Nám z tej zmluvy zostáva 2,5 roka a pokiaľ nám mesto alebo zoologická povie, že Dinopark tu nechcú, tak my to budeme akceptovať. Ale zmluva by mala dobehnúť do konca, pretože vzišla z výberového konania a je na dobu určitú. Súčasné vedenie však podľa nášho názoru nekonalo správne a hospodárne. Poškodilo tým aj naše meno.