Cestujúcich v Bratislave čakajú zmeny: Ročné predplatné zlacnie, 15-minútový lístok končí

Od júla sa v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) ruší 15-minútový lístok a lístok Karnet.

Do IDS BK budú po novom zaradené ďalšie obce mimo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Zuzana Horčíková o tom informovala na utorkovej tlačovej konferencii.

„Po novom bude stáť ročný predplatný lístok pre bratislavské zóny 100 a 101 199 eur,“ uviedla Horčíková s tým, že zvýšenie cien sa dotkne sedem, 30 a 90 dňových lístkov. S nezmenenou cenou zostane 30-minútový lístok, tiež 24-hodinový sieťový lístok. Horčíková vyhlásila, že do cien sú premietnuté inflačné vplyvy a zvýšené náklady dopravcov.

Ruší sa tiež poskytovanie 10-percentnej zľavy na nákup predplatných cestovných lístkov (PCL) prostredníctvom Bratislavskej mestskej karty (BMK). „BMK, ktoré sú na platobných kartách vydávané bankovými ústavmi, budú aj naďalej použiteľné,“ spresnila s tým, že pôjde o dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého už nebude možné uplatniť 10-percentnú zľavu.

Papierové cestovné lístky zakúpené v pôvodných cenách do 30. júna bude možné využiť do konca septembra. „Bude prechodné obdobie, keď budú môcť cestujúci tieto lístky využiť, konkrétne do 30. septembra. Výmena lístkov sa nebude realizovať.