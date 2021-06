Sčítanie obyvateľov: Bratislavská Petržalka hlási o 28 ľudí viac, inde pribudlo niekoľko tisíc

V najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka sa aktuálne sčítalo o 28 obyvateľov viac, ako tomu bolo pred desiatimi rokmi. Niektoré ďalšie miestne samosprávy uvádzajú rozdiely aj v niekoľkých tisícoch. Vyplýva to z údajov mestských častí po definitívnom skončení Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021.

V Petržalke sa sčítalo celkovo 105.870 obyvateľov, čo predstavuje 89,18 percenta. Na porovnanie, pred desiatimi rokmi to bolo 105.842 ľudí. „Napriek tomu, že sa nám nepodarilo presiahnuť očakávaných 90 percent sčítaných, celkový výsledok hodnotíme pozitívne. Najmä prvú fázu on-line sčítania, v ktorej sa sčítal nadštandardný počet, až 104.154,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Poznamenala, že finálny počet sčítaných má v rukách Štatistický úrad SR. Samospráva verí, že úrad využije všetky možnosti na to, aby mestská časť dosiahla svoj cieľ. „Tým je započítať do štatistiky všetkých, ktorí v Petržalke reálne žijú,“ podotkla Halašková.

Staré Mesto hlási o takmer tritisíc sčítaných viac, k mestskej časti sa aktuálne prihlásilo 40 999 obyvateľov. „Zodpovednosť ľudí sa pretaví do vyšších finančných možností Starého Mesta, ale pomôže tiež lepšiemu cieleniu budúcich investícií,“ skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Ešte väčší rozdiel v sčítaných eviduje Nové Mesto, a to takmer o 4600 viac. Aktuálne sa k mestskej časti prihlásilo 40.892 obyvateľov, čo predstavuje 86,3 percenta, kým v roku 2011 to bolo 36.314 občanov. Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý hodnotí výsledok pozitívne, keďže sa to prejaví aj na podielovej dani.

„Ku koncu minulého roka sme dostávali peniaze za 39.618 obyvateľov. Rozdiel približne 1200 ľudí tak predstavuje o 220.000 eur ročne viac, ktoré môžeme použiť na nové škôlky a domovy pre seniorov, lepšie školy, viac zelene či kvalitnejšiu dopravu,“ povedal pre TASR Kusý. Očakáva, že suma bude ešte vyššia.

V mestskej časti Ružinov sa sčítalo 75.239 ľudí, teda 88,93 percenta. Pred desiatimi rokmi to bolo 68.574 obyvateľov. „Podielové dane predstavujú významnú časť rozpočtu samospráv, a ľudia tak ich prostredníctvom sami financujú rozvoj miesta, kde žijú,“ pripomenula Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu.

Hlavné mesto poukazuje na to, že cenzus 2021 ešte nie je ukončený, hodnotiť stav a výsledky je preto predčasné. Po on-line sčítaní nasledovalo asistované sčítanie, podľa hovorkyne Bratislavy Kataríny Rajčanovej sa tým však proces nekončí. „Ide len o ďalšiu dôležitú súčasť sčítania,“ povedala pre TASR Rajčanová. V rámci sčítania sa zisťuje počet obyvateľov v Bratislave s reálnym trvalým pobytom (ale i so súčasným a obvyklým pobytom) na základe kombinácie registra fyzických osôb a súčasne sčítaných v teréne (on-line sčítanie a asistované sčítanie) a súčasne výskytu v ďalších administratívnych zdrojov údajov (vrátane registrov). „Posledná uvedená fáza je v rukách štatistikov,“ dodala Rajčanová.