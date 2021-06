Naozaj týrali v domove dôchodcov v Ružinove bezbranných seniorov? Kontrola zistila vážne porušenia!

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ukončil kontrolu v domove dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove, kde mali zle zaobchádzať so seniormi.

Kontrola preukázala porušenia zákona o sociálnych službách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman. Kraj vykonal kontrolu na základe anonymného podnetu postúpeného z Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP) začiatkom tohto roka.

Kontrola bola v súlade s pôsobnosťou BSK zameraná na plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby. Zistené boli porušenia zákona o sociálnych službách v interných dokumentoch, v zmluvách o poskytovaní sociálnej služby či neplnenie počtu zamestnancov.

„Poskytovateľ nevedel preukázať poskytovanie odbornej činnosti – pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmä v sebaobslužných úkonoch imobilným prijímateľom sociálnej služby v potrebnom rozsahu,“ priblížila Forman.

Podľa hovorkyne to nasvedčovalo, že v kontrolovanom období, teda od októbra 2020 do konca apríla 2021, mohlo dôjsť k nedostatočnej starostlivosti. Poskytovateľ sociálnej služby, teda domov dôchodcov, sa zaviazal prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Urobiť tak chce do konca júla.