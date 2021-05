Bratislava rieši výpadky tržieb, no tvrdohlavo odmieta peniaze zo štátnej kasy: Úver 21,9 milióna nechceme!

Mesto stále trvá na svojom a odmieta bezúročnú pôžičku vo výške 21,9 milióna eur od ministerstva financií (MF).

Peniaze by mohli pomôcť najmä bratislavskému dopravnému podniku (DPB), ktorý sa pre pandémiu COVID-19 dostal do výraznej straty. Začiatkom roka sa dokonca hovorilo aj o prepúšťaní či rušení liniek. Hlavné mesto by od štátu radšej chcelo rovnakú pomoc akú poskytuje súkromným podnikom.

Dopravný podnik uvádza, že pre protiepidemické opatrenia zaznamenal do apríla tohto roku výpadok tržieb vo výške 4 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020 ide o 91-percentný pokles. Od začiatku koronakrízy v roku 2020 sa výpadok vyšplhal až na 21 miliónov.

Bratislava však napriek tomu nepovažuje úver, o ktorý je potrebné požiadať do konca septembra, ako vhodné riešenie problému. „Naše stanovisko sa nemení. Pôžičky, hoci bezúročné, neriešia situáciu výrazného výpadku tržieb DPB. Rovnako ako komerčné úvery by nás mohli posunúť cez 50-percentnú hranicu zadlženia a rovnako ich treba splatiť,“ vyjadrila sa hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

Mesto si požičalo inde

Bratislava sa tak namiesto čerpania úveru od MF priklonila k iným možnostiam, ako peniaze získať. Mesto má momentálne zazmluvnených viacero úverových rámcov s nízkymi úrokovými sadzbami. Podľa Rajčanovej bude úver z Európskej investičnej banky pravdepodobne s nulovým úrokom. „Pri plánovanom čerpaní úverov 15 miliónov eur z týchto komerčných rámcov budú ročné úrokové náklady 31 500 eur. Reálna pomoc štátu Bratislave je teda na úrovni 31 500 eur, nie 22 miliónov eur,“ objasnila hovorkyňa.Od štátu chcú inú pomoc

Za reálnu pomoc by mesto považovalo až to, keby sa k nim štát začal v oblasti pomoci správať rovnako ako k podnikateľom. To znamená, že Bratislava žiada rovnakú pomoc, akú dostali aj súkromní podnikateľlia. Hlavné mesto si myslí, že rovnakú schému na kompenzáciu výpadkov tržieb dostávajú súkromní podnikatelia, umožňuje pomoc aj pre podniky vo vlastníctve mesta. K problému sa vyjadril aj rezort financií, ktorý nepriaznivú situáciu v podnikoch MHD vníma.

„Ministerstvo financií SR aj z toho dôvodu ponúklo dotknutým štyrom samosprávam Bratislavy, Košíc, Žiliny a Prešova pomoc vo forme bezúročných pôžičiek. Podobne ako v minulom roku, keď sa táto forma pomoci stretla s veľkým záujmom zo strany miest a obcí. To, či mestá danú pomoc využijú, je však na ich rozhodnutí,“ uzatvorilo tlačové oddelenie rezortu.

Keďže straty DPB nie je možné pokryť vnútornými úsporami podniku, na rade je preto Bratislava, ktorá straty na tržbách plánuje pokryť z rezerv mesta. „V prípade, že by sme sa nemuseli vysporiadavať s výpadkami, z rezerv by sme mohli kryť investície, čo by znamenalo, že mesto by sa nemuselo zadlžiť,“ uzavrela Rajčanová.