Hlavné mesto diskutuje o veľkých zmenách vo vodnej doprave: Aká budúcnosť čaká Dunaj!

Hlavné mesto spustilo diskusiu o veľkých zmenách v oblasti vodnej dopravy na Dunaji!

Kompetentní sa zhodujú, že rieka pretekajúca cez metropolu Slovenska predstavuje strategický priestor, ktorý by mal byť v najbližších rokoch využitý efektívnejšie.Na konferencii s názvom „Budúcnosť vodnej dopravy na Dunaji,“ ktorú organizovala mestská časť Staré M,esto, hovorili odborníci o viacerých zámeroch. Dočkáme sa po rokoch realizácie projektu vodnej kyvadlovej dopravy DunajBus či revitalizácie Nákladného prístavu?

Revitalizácia zimného prístavu

Tatiana Kratochvílová, viceprimátorka hlavného mesta

- Treba vyzdvihnúť nutnosť revitalizácie rozsiahleho areálu zimného prístavu. Dôraz kladieme na oživenie kultúrnych, rekreačných či športových funkcií tejto časti komplexu. Zmeny by mali nastať aj v Bratislavskom dunajskom parku. Je potrebné, aby bol pre ľudí prístupný.

Rieka splavná 300 dní v roku

Jozef Moravčík, generálny riaditeľ vodnej dopravy MDV SR

- Vypracovávame koncepciu rozvoja lodnej dopravy, ktorej cieľom je zabezpečiť riešenie problémov so splavnosťou vodnej cesty. V Bratislave nám chýbajú najmä maríny, technické zariadenia na prenos plavidiel či sklzy. Našou víziou je moderná a bezpečná lodná doprava, ktorej súčasťou bude aj Dunaj. Chceme dosiahnuť, aby bola rieka splavná 300 dní v roku.



Projekt kyvadlovej dopraavy DunajBus

Gabriel Mészáros, šéf združenia Pro-Danubia

- Projekt DunajBus vznikol z iniciatívy združenia 5 miest a obcí na povodí Dunaja, ktoré nesie názov ProDanubia. Má v záujme vytvoriť priestor pre funkčnú verejnú riečnu dopravu, ktorá by fungovala v rámci širšieho systému MHD. Dokázala by spojiť obce v rámci Podunajského regiónu - od Gabčíkova až po Bratislavu. Vodná cesta predstavuje 50 km dlhý úsek, pričom takúto formu dopravy by mohlo využívať až 70-tisíc ľudí. Cena jednosmerného lístka by sa pohybovala na úrovni 1,80 eura.

Architektonická súťaž

Zuzana Aufrichtová, starostka MČ Staré Mesto

- Staré Mesto chce byť nápomocné pri realizácii viacerých projektov - či už ide o DunajBus, alebo prepojenie formou terasového spojenia nábrežných častí s riekou. Najmä projekt DunajBus je finančne udržateľným a životaschopným konceptom, ktorý nebude zaťažovať štát, ani samosprávy či Staré Mesto, ani Bratislavu. MČ pripravuje aj architektonickú súťaž, ktorá sa bude zaoberať územím v priestore od Starého mosta po Nový most.

Pontónom pred Euroveou

Martin Chren, starosta Ružinova

- Hoci mestská časť nemá na povodie Dunaja žiadny vplyv, presa len ju s riekou spája Eurovea, ktorá patrí do jej katastra. Podľa Chrena je tento priestor veľmi dobrým príkladom prepojenia developmentu a vody Dunaja. Chýba mu však priame využitie funkcií, ktoré blízkosť vodnej plochy poskytuje. Ružinov z tohto dôvodu podporuje myšlienku pontónu pri nákupnom centre, ktorý by slúžil na ukotvenie malých rekreačných plavidiel. Starosta u pozornil, že s takýmito plavidlami aktuálne nie je možné na brehoch Dunaja nikde legálne zakotviť a takýto bod by sa zišiel napríklad vlastníkom menších motorových člnov.

Nový prístav má vyrásť vo Vlčom hrdle pod názvom Harbour Park. Mal by byť jedným z najvýznamnejších ekonomických zámerov v Bratislave. Problémom však je, že plány na jeho vybudovanie existujú už viac ako desať rokov, pričom s realizáciou sa doposiaľ nezačalo. Súčasťou najväčšieho logistického parku v Bratislave má byť aj prístavný bazén. Lokalita bude dostupná aj vďaka plánovanému zjazdu rýchlostnej cesty R7.