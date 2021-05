V Bratislave komplikujú dopravu viaceré nehody aj kolóny: Na týchto miestach zvýšte opatrnosť!

V Bratislave treba aj v piatok ráno počítať na niektorých miestach s kolónami. Plynulosť premávky ovplyvňujú viaceré nehody. Vodičov na to upozorňuje Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Nehodu odstraňujú na Slovnaftskej ulici v smere do centra, blokovaný je jeden pruh. Nehodu dokumentujú aj na Ružinovskej ulici v smere na Tomášikovu ulicu, kde je rovnako blokovaný jeden pruh. Ďalšia nehoda sa stala na Gagarinovej ulici za Cintorínom Vrakuňa v smere do centra, zdržanie je zatiaľ krátke.

So zdržaním do 15 minút treba počítať na Ulici Svornosti v smere do centra, desať minút si vodiči postoja na Račianskej ulici smerom do centra a na diaľnici D2 v úseku Sitina - Mlynská dolina.

Plynulá premávka nie je ani pri ceste do hlavného mesta. Zdržanie 15 minút hlásia na starej Seneckej ceste pri Metre v smere do Bratislavy a na vjazde do hlavného mesta z Mosta pri Bratislave. Rovnako si vodiči postoja aj na trase z Dunajskej Lužnej a Rovinky smerom do Bratislavy a tiež z Bernolákova a Ivanky pri Dunaji do Bratislavy.