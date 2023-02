Páni, mali ste deti až po 40-ke? Keď zistíte, čo ste riskli, úsmev vám rýchlo klesne

Mužom tikajú biologické hodiny častokrát aj v stredom veku. Problém to nie je, nakoľko u pánov nikdy nepríde k úplnému prerušeniu tvorby spermií. No musia zároveň prijať tú zodpovednosť, že čím neskôr v živote si dieťa zaobstarajú, tým viac mutácií mu odovzdajú.

Zatiaľ čo dvadsaťročný mladík ich odovzdá potomkovi so svojou spermiou v priemere dvadsať, muž v štyridsiatich rokoch už šesťdesiatpäť. Podľa odborníkov by muži nemali s plodením detí vyčkávať a počať ich do svojej štyridsiatky.

Aj keď budú schopní oplodniť ženy aj dlho po tomto veku, potom už s veľkým rizikom pre zdravie dieťaťa. Muži po štyridsiatke by mali mať na mysli, že svojím rozhodnutím mať dieťa v tomto veku splodí niekoho s veľkou genetickou záťažou.

„Čím sú muži starší, tým sa zvyšuje riziko, že ich novorodenci zdedia mutáciu prostredníctvom mužských spermií. V mnohých štúdiách sa zistilo, že muži, ktorí majú nad štyridsať, päťdesiat alebo šesťdesiat rokov, majú v DNA spermií také zmeny. Štatisticky je dokázané, že u detí starších mužov je riziko vrodených chýb vyššie,“ vysvetľuje prednosta andrológie na Klinike urológie, detskej urológie, urogynekológie a andrológie v Nemocnici Maria-Hilf Alexianer v nemeckom Krefelde. Profesor Christian Leiber-Caspers sa mnoho rokov zaoberá zdravím mužskej rozmnožovacej sústavy.

Počet mutácií v spermiách sa s každým rokom života muža zvyšuje. A ešte väčší problém predstavuje umelé oplodnenie u starších mužov. Pretože ak sa snaží počať prirodzene, prevažná väčšina defektných spermií umrie skôr, než dorazí k vajíčku. Náročnú trasu pohlavnými cestami ženy nezvládnu a vajíčko ich do seba nepustí. Lenže keď spermiu vyberú zdravotníci a umelo ju spoja s vajíčkom, výrazne sa tým zvyšuje riziko, že vyberú spermiu s genetickými defektmi. Aj keď sa odborníci na asistovanú reprodukciu snažia vybrať spermiu tvarovo zdravú a normálnu, nemôžu vidieť do DNA tejto pohlavnej bunky a zistiť, koľko mutácií nesie.

„Je ťažké vidieť, aké presne sú jednotlivé faktory, ktoré potom môžu byť rozhodujúce pre zdravie dieťaťa. Avšak existujú určité podmienky, keď ste si relatívne istý, že vyšší vek otca zohráva úlohu,“ hovorí profesor Leiber-Caspers. Napríklad výskyt poruchy pozornosti (ADHD) je asi trinásťkrát vyšší u detí, ktoré mali starších otcov, a prevalencia bipolárnej poruchy bola podľa štúdií asi 25-krát vyššia. Chýb, ktoré súvisia so vekom otca, je ale niekoľko desiatok.