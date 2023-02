Mozgovej príhode je možné predísť: 2 varovné signály, ktoré si môžete všimnúť týždeň pred mŕtvicou

Väčšina z nás verí, že pozná bezprostredné príznaky mŕtvice. Výskum však naznačuje, že varovné signály sa môžu objaviť až týždeň predtým, ako mŕtvica skutočne udrie.

Mŕtvica je život ohrozujúci mozgový záchvat, ku ktorému dochádza, keď sa preruší prívod krvi do časti vášho mozgu. Ako uvádza The Sun, predchádzajúci výskum publikovaný v The Lancet však zistil, že mozgovým príhodám sa dá až na 90 percent predísť. Aké sú teda varovné signály, na ktoré si treba dať pozor?



1. Mini mŕtvica alebo TIA

Mini-mŕtvica alebo prechodný ischemický záchvat (TIA) nastane, keď je krvná cieva dočasne zablokovaná. Symptómy môžu zmiznúť v priebehu niekoľkých minút, keď sa obnoví zásobovanie krvou, pričom poškodenie mozgových buniek nemusí byť trvalé. Symptómy zvyčajne zahŕňajú necitlivosť a brnenie na jednej strane tela. TIA však môže byť znakom toho, že sa blíži závažnejšia mozgová príhoda, preto je dôležité brať ich vážne a vyhľadať pomoc, aj keď príznaky zmiznú samé. Podľa webovej stránky Medical Specialists asi štyria z 10 ľudí, ktorí majú TIA, budú mať mozgovú príhodu.





2. Náhle delírium

Niektorí ľudia podľa štúdie publikovanej v časopise Americkej akadémie neurológie hlásia náhle delírium týždne predtým, ako dostanú mŕtvicu. Náhle delírium alebo zmätenosť často spôsobuje, že postihnutí nie sú schopní myslieť alebo hovoriť jasne. Ak si myslíte, že niekto zažíva delírium, NHS (Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva) navrhuje opýtať sa osoby na meno, vek a dnešný dátum. Ak si nie sú istí alebo vám nevedia odpovedať, pravdepodobne potrebujú lekársku pomoc.



