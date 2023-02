Čaká vás kolonoskopia? Lekár úprimne o citlivej téme: Na toto sa pripravte!

Pokiaľ vyšetrenie nie je nutné, kolonoskopii sa radšej vyhneme. Príčinou je väčšinou nekomfortnosť a bolestivosť vyšetrenia. Nemusí to ale tak byť. Boli sme sa pozrieť, ako kolonoskopické vyšetrenie, ktoré je najlepšou prevenciou rakoviny hrubého čreva, prebieha na Poliklinike Bezručova.

Keď po takmer 17 rokoch predstavili zrekonštruovanú bratislavskú Polikliniku Bezručova, bolo jasné, že sa začína písať nová kapitola v histórii poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nielen nižšie čakacie lehoty, špičkoví odborníci či moderné prístrojové vybavenie, ale aj dôraz na prevenciu je jednou zo zásad, na ktoré sa snažia lekári v poliklinike sústrediť.

V rámci úmrtí na rakovinu sme treťou najhoršou krajinou v Európskej únii. Ešte horšie sme na tom s výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka, kde obsadzujeme druhú priečku, v úmrtnosti mužov sme dokonca na čele rebríčka. Ročne je toto ochorenie diagnostikované takmer 4000 pacientom a viac ako 2000 pacientov na diagnózu rakovina hrubého čreva a konečníka zomrie.





Ako znižovať výskyt a úmrtnosť na rakovinu hrubého čreva? Pacient má v rámci prevencie dve možnosti. Test na skryté krvácanie je jednoduchý a bezbolestný. Rakovinu síce odhalí, no kolonoskopiou sa jej dá úplne vyhnúť.

„Kolonoskopia odhalí aj veľmi malé niekoľkomilimetrové polypy. Ide o diagnostickú a zároveň terapeutickú metódu, pretože sa zisťuje nielen prítomnosť polypov a nádorov, ale umožňuje aj jednoduché a bezbolestné odstránenie polypov a dokáže zachrániť 80 až 90 % pacientov pred rakovinou hrubého čreva," spresňuje prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. s tým, že najväčším umením aj naďalej zostáva presvedčiť ľudí na pravidelné preventívne vyšetrenia. Pacientov totiž od účasti odrádza najmä strach z kolonoskopie.

„Mnohí sa dokonca samotného vyšetrenia boja viac ako prípadného nálezu. Vďaka modernej medicíne však môže byť aj kolonoskopia bezbolestná," tvrdí Hlavatý. Takýto výkon však zdravotné poisťovne neuhrádzajú. „Ak by bola analgosedácia dostupná pre každého pacienta, záchyt predrakovinových štádií a onkologických ochorení by sa zvýšil," dodal prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

A potvrdzuje to aj sociologický prieskum, ktorého výsledky hovoria, že v prípade, že by bola dostupná analgosedácia, pri ktorej pacientovi podajú utlmujúcu injekciu so sedatívom a silným analgetikom, pričom je utlmený, ale nestráca vedomie, pre kolonoskopiu by sa jednoduchšie rozhodlo až 63 % respondentov.