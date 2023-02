Pomocník, ktorý vás zachráni aj počas tých najťažších dní: Toto u vás doma nesmie chýbať

Počas zimy, keď sa slnko skrýva za mraky či snehové vločky, by sme si mal dať obzvlášť pozor na to, aby nás neskolila únava, bolesť svalov, chrípka či iný neduh.

Ovocie a zelenina sú výbornými pomocníkmi pri dopĺňaní potrebných živín, no súčasný uponáhľaný život nám nie vždy dovoľuje jesť kopu pomarančov či mrkvy každý deň. Práve vtedy nastupujú do hry výživové doplnky, ktoré sa postarajú o pevnú imunitu a dostatok energie aj počas pochmúrnych sivých dní.

Dospelí, no najmä deti, pracujú v kolektíve, čo riziko nákazy ešte zvyšuje. Posilnenie imunity vašej rodiny by preto malo byť pre vás prioritou, a to hlavne v chladných mesiacoch. K neodmysliteľným pomocníkom, ktorí podporujú imunitu, patrí vitamín B či arginín.

Výživový doplnok Immunotrofina tieto účinné látky obsahuje a môžeme ho užiť kedykoľvek počas dňa a nie je potrebné skladovať ho v chladničke. Je vhodný i pre deti od 3 rokov a o to, že vaše ratolesti nebudú nad sirupom krútiť hlavou, sa postará vanilková príchuť.

K malým zázrakom, ktoré nás dokážu cez zimu udržať na nohách, patrí i vitamín D. O jeho takmer zázračných účinkoch niet pochýb a mal by byť pevnou súčasťou každej rodinnej lekárničky. A to nie iba počas zimy. Vitamín D v kombinácii s vitamínmi A, B5, C, E a zinku prispievajú k funkcii imunitného systému.

Výživovému doplnku Immunotrofina D, ktoré tento vitamínový balíček obsahuje, sa potešia i rodičia. Všetky vitamíny sú uchované v cmúľacej tablete s príchuťou lesnej jahody, ktorá bude vyhovovať aj deťom od 3 rokov.