Príznak rakoviny, ktorý sa môže maskovať za pálenie záhy: Na týchto 5 symptómov pozor!

Mali ste niekedy pocit, že vám horí hrudník? Je pravdepodobné, že ste zažili pálenie záhy. Nepríjemného a často bolestivého pocitu sa zvyčajne netreba obávať.

No v niektorých prípadoch to môže byť príznakom rakoviny vaječníkov. Ochorenie postihuje každý rok asi 7 000 žien, čo z neho robí jeden z najbežnejších typov rakoviny u žien. Často je diagnostikovaná neskoro, keď sú šance na prežitie veľmi nízke. Ako uvádza The Sun, jej príznaky sú totiž nejasné. Patria sem napr. bolesti žalúdka, strata chuti do jedla a nadúvanie.





Nová štúdia však zistila, že ženy s nediagnostikovanou rakovinou vaječníkov si kupovali čoraz väčšie množstvo tabliet na trávenie na zmiernenie príznakov. „Pomocou údajov o nakupovaní naša štúdia zistila výrazný nárast nákupov liekov proti bolesti a poruchám trávenia u žien s rakovinou vaječníkov až osem mesiacov pred stanovením diagnózy v porovnaní so ženami bez rakoviny vaječníkov," uviedol autor štúdie, doktor James Flanagan z Imperial College London s tým, že dúfajú, že tento výskum môže viesť k skoršiemu zachyteniu symptómov a zlepšiť možnosti liečby pacientov.

