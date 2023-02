Zbystrite pozornosť: Deje sa vám toto, keď pijete alkohol? Môže ísť o tichého zabijaka!

Lekári varujú ľudí pred výstražným znakom, ktorý môže znamenať zvýšené riziko srdcových chorôb. Ak sa toto deje aj vám počas konzumácie alkoholu, zbystrite pozornosť!

Ak sa po vypití alkoholu začnete červenať, nemali by ste to brať na ľahkú váhu. Zdravotníci z Kalifornie totiž upozorňujú, že môžete byť vystavení vážnemu riziku. Podľa ich slov toto červenanie spôsobuje gén, ktorý zhoršuje schopnosť tela rozkladať alkohol. Informuje o tom portál The Sun.

Len približne 8% populácie má variant génu ALDH2*2. Tento variant úzko súvisí s dysfunkciou enzýmov a rovnako aj s ochorením krvných ciev. Lekári zistili, že riziko srdcových chorôb je až štyrikrát vyššie u ľudí, ktorí majú tento gén a pravidelne konzumujú alkohol.

Hongchao Guo na Stanfordskej univerzite a jeho kolegovia merali schopnosť dilatácie krvných ciev u pacientov s týmto špecifickým génom. U osôb s ALDH2 sa táto miera zvýšila po pití alkoholu, ale u osôb s ALDH2*2 sa znížila. "Môže sa to zdať zvláštne vzhľadom na to, že ľudia s ALDH2*2 sčervenajú, keď pijú, ale toto sčervenanie je spôsobené uvoľňovaním histamínov," uviedol tím.