Vstávate v noci opakovane na toaletu? Príčiny od menej závažných až po smrteľné

Nie je nič otravnejšie, ako keď musíte v noci opustiť teplú a pohodlnú posteľ, aby ste vstali na toaletu.

Vo väčšine prípadov je to spôsobené príliš veľkým množstvom tekutín, ktoré ste vypili v hodinách pred spaním, uvádza Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva (NHS). Ak sa však pravidelne v noci zobúdzate, aby ste si odskočili na toaletu, môžete trpieť noktúriou (stav, keď sa človek v noci jeden alebo viackrát zobudí pre potrebu močiť, pozn. red.). Ako uvádza The Sun, je to bežné najmä u starších ľudí, pričom s vekom sa riziko, že ňou budete trpieť aj vy, zvyšuje.

Tento stav však môže byť spôsobený celým radom zdravotných problémov vrátane choroby tichého zabijaka, cukrovky. Diabetes sa často označuje ako tichý zabijak, pretože príznaky ľahko prehliadnete (patrí sem únava alebo zvýšený smäd), uvádza Diabetes UK.

Medzi ďalšie príznaky cukrovky patrí častejšie močenie ako zvyčajne, najmä v noci. „Vysoká hladina cukru v krvi zvyšuje váš smäd, takže môžete piť viac ako zvyčajne a to vedie k častej potrebe ísť na toaletu. Vysoká hladina cukru v krvi tiež dráždi močový mechúr, čo spôsobuje častejšie močenie," uvádza NHS. Častá je aj strata hmotnosti a strata objemu svalov, svrbenie okolo penisu a vagíny alebo časté afty. Môžete tiež pozorovať, že rezné rany a rany všeobecne sa hoja dlhšie a že máte rozmazané videnie.

NHS odporúča, aby ste navštívili lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto problémov.