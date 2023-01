Používate zubnú niť správne? Zubár radí: Veľa ľudí robí tieto chyby! Prezradil, ako na to

Zubnú niť by mal mať v kúpeľni každý, kto sa chce o svoj chrup poriadne starať. Podľa odborníka však niektorí túto pomôcku používajú nesprávne.

Ako vysvetlil zubný lekár z Manchestru, doktor Kailesh Solanki, na rozdiel od čistenia zubov je potrebné používať niť iba raz denne. "To, že to robíte pred spaním, znamená, že máte čas venovať správnemu cvičeniu, a nie ráno, keď sa ponáhľate," povedal pre portál The Sun.

Podľa špecialistu robia ľudia takú chybu, že pohybujú niťou medzi zubami veľmi silno a rýchlo. "Namiesto toho jemne posúvajte niť cez bočnú, prednú a zadnú časť každého zuba a pod ďasná, aby ste uvoľnili čiastočky jedla a povlak," radí. Tiež varuje ľudí pred opakovaným používaním tej istej časti nite na čistenie viac ako jednej medzery, aby ste "neprenášali nečistoty".

Ale najčastejšou chybou, ktorú pacienti robia, je, že sa vzdajú používania zubnej nite, keď im krvácajú ďasná. "Môže to byť príznakom ochorenia ďasien a je to vlastne náznak toho, že musíte v pravidelnom používaní zubnej nite pokračovať," tvrdí odborník.