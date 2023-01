Cítite sa pod tlakom a máte nervy? Expertka radí: 4 jednoduché kroky, ako sa zbaviť stresu

Stres - kto by ho nepoznal. Je to spôsob, akým reagujeme, keď sa cítime pod tlakom alebo ohrození. Hoci nám niekedy malé množstvo stresu môže pomôcť dokončiť úlohy či cítiť sa nabití energiou, môže prerásť aj do vážneho problému, ak trvá dlho alebo je príliš intenzívny.

Stres môže prispieť k srdcovým chorobám, infarktu, mŕtvici a vysokému krvnému tlaku. Podľa prieskumu denníka The Sun sú nim najviac ohrození mladší ľudia a ženy, pričom až 41 percent rodičov s deťmi do veku 18 rokov má vysokú úroveň stresu. Čo sa však dá so stresom urobiť? Niektoré jeho príčiny sú skutočne mimo našej kontroly. "Vďaka tomu je zvládanie stresu veľmi individuálne – pre niektorých z nás to môže byť ťažšie ako pre iných," upozorňuje odborníčka na mentálne zdravie. No aj malé zmeny vám môžu pomôcť ľahšie prekonať stresové situácie. Týchto 7 bežných návykov ničí váš mozog: Ako sa oň lepšie starať? Expertka má jednoduché rady Nájdite si svojich ľudí: Porozprávajte sa s priateľmi alebo rodinou alebo vyhľadajte podporu v práci alebo na vysokej škole, ktorú navštevujete. Buďte pripravení reagovať: Keď odhalíte, čo vám spôsobuje stres, môže vám to pomôcť pripraviť sa naň. Aj keď sa týmto situáciám nemôžete vyhnúť, byť pripravený čeliť im môže pomôcť. Načasujte si povinnosti: Zistite, kedy máte najviac energie, a robte svoje najdôležitejšie úlohy v tomto čase, aby ste sa mohli lepšie sústrediť. Stanovte si menšie, dosiahnuteľné ciele a zamerajte sa na najnaliehavejšie veci, ktoré musíte urobiť. Majte s ostatnými jasno v tom, čo môžete a čo nie. Zasiahnite: Stres môžu zhoršiť problémy vo vašej komunite, ako je napríklad nedostatočný prístup k službám. To, že zasiahnete, môže pomôcť tomu, ako sa cítite.