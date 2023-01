Chodíte na toaletu s telefónom? Odborníci upozorňujú: Môže dopadnúť veľmi zle!

Okrem hygienických dôvodov sú to predovšetkým tie zdravotné, ktoré dvíhajú varovný prst pred používaním telefónu počas vykonávania potreby na toalete.

Až 73 percent ľudí používa mobilné zariadenia na toalete, tvrdí to britský portál Daily Star odvolávajúci sa na prieskum dezinfekčnej spoločnosti Vioguard. Podľa tejto správy až 93 percent opýtaných ľudí generácie Z (narodení 1996 – 2009) sa bez návštevy záchoda neobíde bez zdanlivo dokonalej technologickej „vychytávky“ 21. storočia.

Napriek tomu, že nejde o veľmi rozdielnu aktivitu v porovnaní s čítaním novín alebo knihy, môže to byť škodlivé. Okrem toho, že existuje riziko, že vám drahý smartfón padne do záchoda, je tu aj riziko ochorenia a infekcie. Odborníci ďalej tvrdia, že podobné rozptýlenia môžu zastaviť schopnosť ľudského tela ísť na toaletu.

Experti pre The Washington Post vyhlásili, že sedenie na toalete je pre naše črevá neprirodzené. Podľa nich sa tak vyvíja tlak na žily okolo konečníka. To môže viesť k hemoroidom. Bezcieľne brázdenie sociálnych sietí či hranie hier poprípade pozeranie videí počas vykonávania bežnej potreby, by mohlo spôsobiť veľa bolesti a svrbenia.