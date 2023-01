Milujete horúcu sprchu? Asi by ste sa jej mali vzdať: 4 zdravotné problémy, ktoré môže spôsobiť

Keď teploty klesajú, nie je nič lepšie, ako skočiť do horúcej sprchy.

Je to pravda, no nesie to so sebou aj pár negatív. Odborníčka na kožu odhalila, prečo môže tento pôžitok poškodiť vaše zdravie. Po prečítaní sa možno zamyslíte, či predsa len netreba otočiť kohútik k vlažnejšej vode.

Ako píše portál The Sun, doktorka Farzanová na sociálnej sieti TikTok predstavila 4 spôsoby, ako môžu horúce sprchy spôsobiť problémy vo vašom zdraví:

1. Zhoršuje akné

Horúca voda môže podľa odborníčky poškodiť vašu pokožku a zhoršiť akné. Takisto zbavuje pokožku jej prirodzených olejov a zdravých baktérií.

Zdravé baktérie zohrávajú hlavnú úlohu pri udržiavaní. Nečistoty a menej zdravé baktérie sa snaží vyhnať z tela von. Bez horúcej vody je oveľa pravdepodobnejšie, že vaša pokožka praskne.