Pitie alkoholu počas užívania antibiotík? Lekári radia: Kedy je to už bezpečné a kedy sa vystavujete riziku

Či už je to pohár vína alebo gin s tonikom, mnohí z nás si občas radi vychutnajú drink. S chladným obdobím však prichádzajú nádchy a rôzne virózy, pre ktoré je potrebné brať antibiotiká. Na tie by sa piť nemalo, či?

Pred začatím užívania akéhokoľvek lieku je dobré prečítať si informačný leták, ktorý nájdete v balení. Sú v ňom podrobnosti o vedľajších účinkoch, varovania, a to, či môžete alebo nemôžete konzumovať alkohol. Ako píše The Sun, Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva (NHS) hovorí, že striedme pitie alkoholu by pri najbežnejších antibiotikách nemalo spôsobiť problémy.

Vo všeobecnosti však radí, že v ideálnom prípade by ste sa mali alkoholu počas užívania liekov vyhnúť. Podľa niektorých odborníkov môže alkohol zabrániť správnemu účinku antibiotík. Môže tiež znížiť vašu energiu, zosilniť príznaky choroby a oddialiť, ako rýchlo sa zotavíte. Spôsobuje aj dehydratáciu.

NHS hovorí, že určite by ste sa mali vyhýbať pitiu 48 hodín po ukončení užívania Metronidazolu a 72 hodín po ukončení užívania Tinidazolu. „Kombinácia alkoholu s týmito dvoma antibiotikami môže mať bolestivé vedľajšie účinky vrátane bolesti žalúdka, vracania, návalov tepla a rýchleho alebo nepravidelného srdcového tepu,“ potvrdili odborníci z Independent Pharmacy.

Ďalšie antibiotiká, na ktoré si treba dávať pozor, sú Linezolid a Doxycyklín. „Je však nepravdepodobné, že konzumácia alkoholu spôsobí problémy, ak užívate najbežnejšie antibiotiká. Preto sa pri preberaní receptu poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, či môžete počas užívania liekov piť alkohol s mierou,“ uzavrela lekáreň.