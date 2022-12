Sexuologička vyvracia zaužívané povery: 7 najväčších mýtov o sexe, ktorým takmer určite veríte aj vy

Sex je úplne prirodzenou ľudskou aktivitou, ktorú robíme všetci, hoci niektorí častejšie ako iní.

Keďže žijeme v kultúre napojenej na sociálne médiá, je potrebné snažiť sa odlíšiť skutočnosť od fikcie. Môže byť však ťažké zistiť, čo je skutočne pravda – najmä pokiaľ ide o citlivejšie problémy. Našťastie, odborníci odhalili najbežnejšie mýty o sexe v Spojenom kráľovstve, ale aj inde vo svete a dôvody, prečo by ste ich mali brať s prižmúreným okom. V rozhovore pre The Sun uviedla sexuálna a vzťahová psychologička Jo Hemmings, že dôležité je, aby každý mal slobodu spojiť sa so svojím partnerom. To sa však môže javiť ako ťažké, ak ste sa rozhodli veriť nasledujúcim ‚rozprávkam‘.

1. Análny sex je vždy bolestivý

Hoci to tak niekedy môže byť, nie je to vždy pravidlom. "Análny sex môže byť bolestivým najmä preto, že zvieracie svaly konečníka sú často napnuté a konečník nevytvára lubrikáciu ako vagína. Takže, aby ste sa vyhli bolesti a zvýšili potešenie, urobte si pohodlie, zhlboka dýchajte a vždy používajte lubrikáciu," radí sexuologička.

Sexuálna expertka Ness Cooper z The Sex Consultant tiež uvádza, že skutočnosť, že niekto niekoho priťahuje, nezabráni tomu, aby bol sex bezbolestný, ak máte problémy s bolesťami počas pohlavného styku. „Ak vás váš partner priťahuje, môže to znamenať, že sa ľahšie vzrušíte, keď o ňom premýšľate alebo ste s ním, a to môže viesť k prirodzenejšej tvorbe vaginálnej lubrikácie. Nemusí to však vyriešiť bolesť súvisiacu s pohlavným stykom. Existuje veľa dôvodov, prečo môže niekto pociťovať bolesť počas penetrácie, ale to, či vás niekto priťahuje alebo nie, nie je jedným z nich," dodala.