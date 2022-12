12 príznakov toho, že vo vašom tele môže rásť rakovina: Jeden zo symptómov udiera v noci

Existujú niektoré príznaky rakoviny, ktorých si je snáď každý dobre vedomý a pozná ich.

Celkový pocit únavy alebo nezvyčajné hrčky a hrbolčeky sú dobre zdokumentované a pochopené príznaky smrteľnej choroby. Ako uvádza The Sun, potenie, konkrétne v noci, je podľa odborníkov z Healthline ďalším menej bežne známym príznakom špecifických typov rakoviny.

Ide o tieto druhy rakoviny:

karcinoidné nádory

leukémia

lymfóm

rakovina kostí

rakovina pečene

mezotelióm

Potenie je spôsob, akým sa telo ochladzuje.Stáva sa to každému počas dňa, no niektorí ľudia zaznamenávajú v noci epizódy zvýšeného potenia. Odborníci stále úplne nechápu, prečo niektoré druhy rakoviny spôsobujú nočné potenie. Môže to byť však dôsledok toho, že sa telo snaží bojovať s rakovinou. Môže tiež ísť o hormonálne zmeny, ku ktorým dochádza, keď má niekto túto chorobu, vysvetlili odborníci z Healthline.



