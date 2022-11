Mnohí ani nevedia, že v nich drieme tichý zabijak: 7 hlavných príznakov cukrovky 2. typu

Príznaky, ktoré netreba podceň ovať! Odborníci z University of Exeter uviedli, že všetci dospelí vo veku 40-70 rokov by mali byť vyšetrení na diabetes 2. typu.

Diabetes typu 2 je bežný stav, ktorý spôsobuje, že hladina cukru (glukózy) v krvi je príliš vysoká. Často je označovaný ako tichý zabijak, pretože v mnohých prípadoch ľudia ani len netušia, že túto chorobu majú – môže totiž trvať dlho, kým sa objavia príznaky.

Ak sa tento stav nelieči, môže viesť k riziku mŕtvice, srdcových chorôb, slepoty, ochorenia obličiek či amputácie, uvádza britská charitatívna organizácia Diabetes UK pre The Sun. Podľa lekárov pomôže skríning znížiť riziko komplikácií spojených s touto chorobou. Odborníci uviedli, že ak by test ponúkli každému dospelému, nediagnostikované prípady ochorenia by sa dali identifikovať o dva roky skôr.

Diabetes UK uvádza, že zo 4,9 milióna Britov žijúcich s cukrovkou, 850 000 ľudí možno ešte ani nevie, že ju má. Vedúca výskumnej komunikácie v tejto organizácii, Lucy Chambersová, sa domnieva, že testy priemerných hladín cukru v krvi na úrovni populácie by mohli pomôcť zachytiť prípady cukrovky 2. typu skôr, ako by tomu bolo inak. "Včasná diagnostika je najlepší spôsob, ako sa vyhnúť zničujúcim komplikáciám diabetu 2. typu a ponúka najlepšiu šancu na dlhý a zdravý život s diabetom 2. typu."

