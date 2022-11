Takmer polovica ľudí na svete má problémy so zubami! Toto sú tie najčastejšie: WHO vyzýva štáty

Skoro polovica ľudí na svete má problémy so zubami. Uviedla to dnes Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej je zubné lekárstvo často podceňovanou súčasťou zdravotníctva.

Najčastejšími komplikáciami sú zubné kazy, ktoré sa týkajú skoro každého tretieho človeka na svete. Podľa správy WHO trpia vo svete problémy so zubami zhruba 3,5 miliardy ľudí, čo je zhruba 45 percent svetovej populácie. Zhruba 2,5 miliardy ľudí má problémy so zubnými kazmi a ďalšia miliarda ľudí potom s ďasnami. Že budúcnosť sa nedá predpovedať? Vedci by nesúhlasili: Muži, teraz by ste mali zbystriť pozornosť! Najväčšie ťažkosti s dostupnosťou starostlivosti o chrup majú ľudia z chudobnejších krajín a z vrstiev spoločnosti s nižšími príjmami, ďalej starší ľudia či ľudia žijúci na vidieku. "Starostlivosť o zuby bola dlho zanedbanou zložkou zdravotníctva vo svete," uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa organizácie sú hlavnými faktormi, ktoré sťažujú prístup k lekárskej starostlivosti o zuby, vysoká cena zákrokov a tiež špecializovaného zdravotníckeho vybavenia. Snažíte sa usporiť na energiách? Odborníci bijú na poplach: Môže sa vám to škaredo vypomstiť WHO vyzvala štáty sveta, aby starostlivosť o zuby zaradili do svojich zdravotníckych plánov a snažili sa sprístupniť túto starostlivosť aj chudobnejším ľuďom. Dôležitá je podľa nej aj prevencia a ústna hygiena. Medzi opatreniami, ktoré navrhuje WHO, sú teda aj zabezpečenie dodávok cenovo dostupných zubných pascí.