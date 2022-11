Túžite schudnúť, no ste neustále hladní? 7 dôvodov, prečo je tomu tak a tipy, ako zahnať chute

Pri chudnutí vstupujú ho hry mnohé faktory, no kalórie sú najväčším z nich, ktorý treba brať do úvahy pri redukcii váhy.

Máte pocit, že máte vždy chuť na nejaké občerstvenie? Alebo sa vám zdá, že napriek tomu, že jete veľké porcie, nikdy nie ste sýti? Neustály hlad môže skutočne stáť v ceste za vašim cieľom schudnúť. Odborníci preto odhaľujú, prečo práve vy môžete mať problém jesť menej a tiež jednoduché riešenia, ktoré vám pomôžu hlad vyriešiť.





1. Nejete dosť

Odborník na výživu Eli Brecher tvrdí, že „jesť viac vám nemusí nevyhnutne brániť v dosiahnutí vašich cieľov v oblasti chudnutia. V skutočnosti to môže byť úplne naopak." Náš hormón hladu, ghrelín, sa produkuje, keď je žalúdok prázdny, aby signalizoval mozgu, že je čas jesť. „Keď sa hlad vymkne spod kontroly, môže to viesť k prejedaniu sa pri ďalšom jedle, objednávaniu si väčšieho množstva, ako potrebujeme, a tiež k neskorému nočnému prejedaniu sa po celodennom obmedzovaní kalórií – a povedzme si úprimne, šalát to asi nebude,“ vysvetľuje odborník.

Dodáva, že tieto dôsledky sú pre chudnutie kontraproduktívne a často stimulujú začarovaný kruh prejedania sa a obmedzovania. „Jedzte pravidelné, vyvážené jedlá a počúvajte svoje signály hladu. Ak vynecháte raňajky, ranný útlm neskôr spôsobí prehnané prejedanie sa počas obeda a vyjedanie počas zvyšku dňa. Skúste si preto dať namiesto toho raňajky bohaté na bielkoviny,“ dodáva Eli. Vyskúšajte grécky jogurt, ovos a ovocie alebo vajíčka na toaste s lososom.