Varovný signál, ktorý môžu ženy cítiť: 10 príznakov rakoviny krčka maternice a prečo ísť na skríning

Pokiaľ ide o rakovinu, včasná diagnostika zachraňuje životy. Najlepším spôsobom, ako rozpoznať akékoľvek skoré príznaky rakoviny, je poznať svoje vlastné telo a to, čo je pre vás normálne.

Ako uvádza The Sun, keď budete poznať svoj normálny stav, budete pripravený rozpoznať akékoľvek hrčky, hrbolčeky alebo iné zmeny, ktoré by mohli byť príznakom choroby. Nie sú to však len fyzické zmeny, na ktoré by ste si mali dávať pozor – ukázalo sa, že zmena vône môže byť tiež skorým varovným signálom.

Pre ženy je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života vaginálny výtok. Ak si však všimnete nejaké zmeny vo vôni alebo konzistencii, mali by ste sa porozprávať so svojím praktickým lekárom, pretože by to mohlo byť príznakom rakoviny, vysvetľuje NHS (Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva).

Rakovina krčka maternice je 14. najčastejšou rakovinou u žien v Spojenom kráľovstve – podľa Cancer Research UK ju každý rok diagnostikujú približne 3 200 ženám. V počiatočných štádiách choroby nie sú žiadne zjavné príznaky – preto je najlepšie podstúpiť sterové testy, keď vám to odporučí váš praktický lekár.

Podľa NHS sú pri rakovine krčka maternice jedným z kľúčových znakov „zmeny vášho vaginálneho výtoku“. Týka sa to textúry, farby a konzistencie výtoku – ale aj vône. "Niektoré ženy majú tiež nepríjemný zápach z pošvy a bolesť v oblasti medzi bedrovými kosťami," uvádzajú odborníci z Cancer Research UK. Zmena výtoku však nie je vždy spôsobená rakovinou, preto, ak máte obavy, mali by ste navštíviť svojho praktického lekára.



