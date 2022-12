Dámy, toto by ste mali vedieť! Jeden z príznakov rakoviny môžete odhaliť aj čuchom

Keď ide o rakovinu, včasná diagnostika vám vie doslova zachrániť život! Najlepší spôsob, ako rozpoznať akékoľvek skoré príznaky rakoviny, je poznať svoje vlastné telo a to, čo je preň normálne.

Keď budete poznať normálny, zdravý stav vášho tela, budete pripravení rozpoznať akékoľvek zmeny, ktoré by mohli byť príznakom choroby. Nie sú to však len fyzické zmeny, na ktoré by ste si mali dávať pozor. Ukázalo sa, že zmena vôní môže byť jedným zo skorých príznakov rakoviny u žien!

Pre ženy je vaginálny výtok neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Ak si však všimnete nejaké zmeny, pokiaľ ide o vôňu alebo konzistenciu, mohol by to byť príznak rakoviny. V takom prípade by ste sa mali radšej porozprávať so svojím lekárom.

Rakovina krčka maternice patrí medzi pomerne často sa vyskytujúce ochorenie u žien. V počiatočných štádiách ochorenia sa neprejavujú žiadne zjavné príznaky. Avšak jedným z kľúčových znakov sú zmeny vaginálneho výtoku. Týka sa to textúry, farby a konzistencie výtoku, ale aj jeho vône. Odborníci z Cancer Research UK uvádzajú, že niektoré ženy tiež pociťujú nepríjemný zápach z pošvy a bolesť v oblasti medzi bedrovými kosťami. Nemusíte sa však hneď ľakať. Zmena výtoku nie je vždy spôsobená rakovinou.