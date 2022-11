Vysoký cholesterol upcháva cievy aj Slovákom: Pozor na varovný príznak! Ako predísť infarktu a mŕtvici

Vysoký cholesterol môže mať za následok množstvo nepríjemných vedľajších účinkov.

Samotný cholesterol sa nachádza v tukoch a je potrebný na stavbu zdravých buniek, uvádza The Sun. Ak sú však jeho hladiny príliš vysoké, môže zvýšiť riziko srdcových chorôb, infarktu či mŕtvice. Cholesterol sa totiž môžu hromadiť v stenách tepien a znižovať prietok krvi do srdca. To má za následok zvýšenie rizika vzniku zrazeniny v tele a tiež srdcových problémov. Hoci vysoká hladina cholesterolu nemá žiadne príznaky, a preto môže byť ťažko rozpoznateľná, podľa NHS (Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva) môžete na nohách cítiť jeden varovný príznak.

Vysoký cholesterol môže spôsobiť problémy s cirkuláciou v celom tele, vrátane nôh, blokovaním alebo obmedzením prietoku krvi v tepnách končatín. Tento stav je známy ako periférne artériové ochorenie alebo PAD. Ak máte PAD, pocítite znížený prietok krvi do nôh, čo môže podľa Healthline spôsobiť bolesť, zvyčajne pri cvičení.

Bolesť si môžete všimnúť pri chôdzi, behu alebo dokonca len pri kráčaní po schodoch. Tento typ bolesti zvyčajne ustane, keď prestanete vykonávať činnosť, ktorá ju spôsobila. Ak pociťujete tento typ bolesti, je dôležité obrátiť sa na vášho praktického lekára. Pocit brnenia v prstoch na rukách a nohách môže byť tiež kľúčovým znakom tohto stavu.