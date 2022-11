Neustále odbiehate na toaletu? 8 príčin častého močenia! Od menej závažných až po smrteľné

Väčšina ľudí navštevuje toaletu v priemere šesť až sedemkrát denne – hoci každý sme trochu iný.

Dokonca aj ísť cikať počas noci, je podľa odborníkov aj napriek tomu, že je to nepríjemné, v skutočnosti celkom normálne, uvádza The Sun. Avšak konzultant urologického chirurga na Men’s Health Clinic v Kingstone, Petr Holý, uvádza, že potreba cikať viac ako 10-krát denne stojí za to navštíviť odborníka. "Telo produkuje moč ako spôsob vylučovania toxínov a odpadu, pričom ide o jednu z najdôležitejších funkcií," vysvetlil.

„Močenie viac ako 10 ráz cez deň však môže byť znakom toho, že niečo nie je v poriadku. To, že budete cikať častejšie ako zvyčajne, môže byť spôsobené celým radom chorôb,“ dodal.

"Keď je v krvi príliš veľa cukru, naše obličky sú nútené pracovať ešte viac, aby filtrovali a absorbovali glukózu a vylúčili ju ako moč," vysvetlil Holý. Ak konzumujete veľa cukru a musíte veľa cikať, môže to byť varovným signálom cukrovky 2. typu. "Prítomnosť glukózy môže tiež vytvoriť sladký zápach v moči," dodal.