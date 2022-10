O život pripravila mnohé známe osobnosti: 5 príznakov jedného z najsmrteľnejších druhov rakoviny

Včasné podchytenie rakoviny je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zvýšiť šance na prežitie.

Niektoré druhy rakoviny je však oveľa ťažšie rozpoznať ako iné, čo znamená, že ich môžu mať tisíce ľudí bez toho, aby si to všimli – až kým nie je príliš neskoro. Ako uvádza The Sun, každý rok je len v Spojenom kráľovstve diagnostikovaných približne 8 800 ľudí s rakovinou pankreasu. V krajine to je (čo sa týka rakoviny) piaty najväčší zabijak, zodpovedný za 5,2 percenta úmrtí na rakovinu.

Rakovina pankreasu pripravila o život napr. herca Alana Rickmana (preslávil sa ako profesor Snape v Harrym Potterovi) či spevákov Luciana Pavarottiho a Arethu Franklin.

Na tomto ochorení je najzákernejšia skutočnosť, že v čase, keď pociťujete príznaky a navštívite svojho lekára, ktorý vám rakovinu pankreasu diagnostikuje, má toto ochorenie tendenciu byť vo veľmi pokročilom štádiu. Iba osem zo 100 ľudí môže podstúpiť operáciu na odstránenie pankreasu – čo dáva pacientom najväčšiu šancu na vyliečenie.

Doktor Jiří Kubeš zo zariadenia na liečbu rakoviny Proton Therapy Center v Prahe odhalil niektoré prvé príznaky choroby v počiatočných štádiách, ktoré môžu vyvolať poplach, že niečo nie je celkom v poriadku.

1. Strata chuti do jedla

"Strata chuti do jedla je v skorých štádiách bežná," vysvetlil doktor Kubeš. Môže k tomu dôjsť v dôsledku tlaku pankreatickej cysty alebo nádoru na žalúdku, ktorý spôsobuje blokádu tráviaceho traktu.