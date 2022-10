Všimli ste si na svojej pokožke „metličky“? Kontaktujte lekára, môže ísť o ochorenie

Cievne "metličky" v pokožke nemusia byť len estetický problém, môžu signalizovať ochorenie.

"Každý človek, u ktorého sa objaví typický pavučinový obrazec na nohách, by mal vyhľadať ambulanciu cievnej chirurgie," upozornil cievny chirurg z Agel Clinic Bratislava Andrej Gaži.

Vysvetlil, že odvod krvi v dolných končatinách zabezpečujú dva žilové systémy, ktoré sú opatrené chlopňami. Pokiaľ chlopňový systém nefunguje dobre, dochádza k poruche prúdenia krvi. "Tá odteká pomalšie, stagnuje alebo prúdi spätne a hromadí sa v žile. Vzniká tlak, ktorý sa prenáša do vlásočníc, oslabuje ich a dochádza k ich rozširovaniu. Na koži sa objavia metličky – červené, modré, fialové," vysvetlil odborník.

Metličky môžu byť podľa neho neškodné, no môžu tiež značiť problém žilového systému. "Metličky môžu byť spojené s chronickou žilovou nedostatočnosťou, ktorá by sa mala podchytiť hneď na začiatku, aby sa ochorenie nerozvíjalo do ďalších štádií," vysvetlil Gaži.

K vzniku metličkových žíl môže podľa neho prispievať dedičnosť, príslušnosť k ženskému pohlaviu, vyšší vek, hormonálne zmeny počas tehotenstva, nadváha až obezita, málo pohybu a štýl práce. "Viac ochorením trpia ľudia, ktorí väčšinu pracovnej doby sedia alebo stoja. Medzi výrazné rizikové faktory patrí fajčenie, ale aj niektoré lieky," doplnil lekár.

Liečba sa podľa jeho slov určuje na základe ťažkostí, anamnézy a sonografického nálezu. V rámci prevencie odporúča častejšie vykladanie nôh, užívanie liekov na spevnenie cievnej steny, striedanie studenej a vlažnej sprchy, kompresné podkolienky či pančuchy.